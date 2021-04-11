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Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Реал Сосьедад
Валенсия - Реал Сосьедад: обзор матча 11 апреля 2021
Валенсия
11.04.2021, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 30 тур
2 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
60'
Д. Васс (П)
73'
Г. Паулиста
33'
А. Гевара
45'
А. Исак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Реал Сосьедад
Замена
К. Олива
️️️️
Д. Васс
90'
+5
89'
Замена
Х. Баутиста
️️️️
М. Оярсабаль
Замена
А. Латорре
️️️️
Г. Гедеш
86'
82'
Желтая карточка
А. Исак
Вторая желтая
М. Гомес
80'
Желтая карточка
М. Гомес
79'
79'
Замена
Р. Лопес
️️️️
К. Фернандес Луна
Желтая карточка
Д. Васс
77'
ГОЛ! 2:2!
Г. Паулиста
Пас отдал
Г. Гедеш
73'
Желтая карточка
Ю. Муса
68'
66'
Желтая карточка
Н. Монреаль
66'
Замена
А. Янузай
️️️️
Порту
Замена
Ю. Муса
️️️️
Д. Черышев
64'
Замена
К. Гамейро
️️️️
У. Рачич
64'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Васс
60'
59'
Желтая карточка
К. Фернандес Луна
Желтая карточка
Г. Паулиста
47'
45'
Желтая карточка
Порту
45'
ГОЛ! 0:2!
А. Исак
Пас отдал
А. Гевара
Желтая карточка
Д. Черышев
42'
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Гевара
Пас отдал
М. Оярсабаль
Пенальти не реализован!
К. Солер
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
28
Кристиан Олива
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
80
Юнус Муса
ПВ
23
Джейсон
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Реал Сосьедад
30
Гаиска Айеса
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Хауме
14
Гайя
4
Дьякаби
3
Паулиста
14
Корреа
10
Рачич
10
Васс
7
Солер
11
Гедеш
90
Черышев
9
Гомес
3-2-1-2-2
1
Ремиро
4
Гонсалес
24
Ле Норман
6
Элустондо
2
Горосабель
18
Монреаль
6
Гевара
10
Порту
10
Оярсабаль
14
Фернандес Луна
9
Исак
11
Гедеш
3
Латорре
3
Латорре
11
Гедеш
10
Васс
28
Олива
28
Олива
10
Васс
90
Черышев
80
Муса
80
Муса
90
Черышев
10
Рачич
9
Гамейро
9
Гамейро
10
Рачич
14
Фернандес Луна
12
Лопес
12
Лопес
14
Фернандес Луна
10
Порту
24
Янузай
24
Янузай
10
Порту
10
Оярсабаль
9
Баутиста
9
Баутиста
10
Оярсабаль
Остались в запасе
Валенсия
Реал Сосьедад
22
Уго Гильямон
ОП
21
Ману Вальехо
ЛВ
13
Кристиан Риверо
ВР
4
Ферру
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
11
Алекс Санчес
ЛВ
23
Джейсон
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
30
Гаиска Айеса
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
22
Уго Гильямон
ОП
21
Ману Вальехо
ЛВ
13
Кристиан Риверо
ВР
4
Ферру
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
11
Алекс Санчес
ЛВ
23
Джейсон
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Остались в запасе
30
Гаиска Айеса
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Валенсия - Реал Сосьедад
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
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