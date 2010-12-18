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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Валенсия
Реал Сосьедад - Валенсия: обзор матча 18 декабря 2010
Реал Сосьедад
18.12.2010, суббота, 23:55
Испания. Примера, 16 тур
1 : 2
Завершен
Валенсия
23'
Х. Прието (П)
45+2'
Т. Коста
90+1'
А. Адурис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Валенсия
+1
ГОЛ! 1:2!
А. Адурис
Желтая карточка
Т. Коста
Замена
Д. Сарпонг
️️️️
Д. Зурутуса
Желтая карточка
Бруно
Замена
Висенте
️️️️
Х. Мата
Замена
Р. Тамудо
️️️️
Х. Льоренте
Желтая карточка
А. де ла Белья
Желтая карточка
Х. Прието
Замена
М. Станкявичус
️️️️
Д. Наварро
Замена
В. Гуаита
️️️️
С. Санчес
+2
ГОЛ! 1:1!
Т. Коста
Травма
С. Санчес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Прието
Желтая карточка
Д. Наварро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ПЗ
11
Микел Аранбуру
ЦП
19
Диего Ривас
ЦП
17
Давид Зурутуса
АП
10
Хаби Прието
ПП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
8
Тино Коста
ЦП
23
Хедвигес Мадуро
ЦП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
14
Висенте
ЛВ
5
Мехмет Топал
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
4-3-1-2
1
Браво
3
де ла Белья
15
Ансотеги
3
Гонсалес
19
Мартинес
11
Аранбуру
19
Ривас
10
Прието
17
Зурутуса
12
Льоренте
7
Гризманн
4-2-2-2
1
Санчес
2
Бруно
4
Наварро
20
Кошта
22
Матье
8
Коста
23
Мадуро
17
Хоакин
64
Мата
9
Сольдадо
20
Адурис
17
Зурутуса
8
Сарпонг
8
Сарпонг
17
Зурутуса
12
Льоренте
23
Тамудо
23
Тамудо
12
Льоренте
1
Санчес
13
Гуаита
13
Гуаита
1
Санчес
4
Наварро
18
Станкявичус
18
Станкявичус
4
Наварро
64
Мата
14
Висенте
14
Висенте
64
Мата
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Валенсия
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Остались в запасе
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
Главный тренер
Мартин Ласарте
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Реал Сосьедад - Валенсия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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