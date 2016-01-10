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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Валенсия
Реал Сосьедад - Валенсия: обзор матча 10 января 2016
Реал Сосьедад
10.01.2016, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 19 тур
2 : 0
Завершен
Валенсия
79'
Жонатас
82'
Жонатас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Валенсия
Желтая карточка
Э. Эрнандес
90'
+4
Замена
Х. Сальдуа
️️️️
Брума
90'
+1
Замена
Э. Эрнандес
️️️️
Жонатас
87'
ГОЛ! 2:0!
Жонатас
Пас отдал
К. Мартинес
82'
ГОЛ! 1:0!
Жонатас
Пас отдал
К. Мартинес
79'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
К. Вела
76'
71'
Замена
А. Негредо
️️️️
С. Мина
65'
Желтая карточка
Х. Фуэго
Желтая карточка
Р. Пардо
63'
57'
Замена
Х. Фуэго
️️️️
Э. Перес
56'
Желтая карточка
Э. Перес
45'
Замена
Л. Орбан
️️️️
Ж. Канселу
Желтая карточка
Жонатас
32'
27'
Желтая карточка
Ж. Канселу
16'
Желтая карточка
А. Абденнур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Валенсия
1
Хауме
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Гари Невилл
Реал Сосьедад
13
Ойер
ВР
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
15
Данило
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-3-1-2
28
Рульи
17
Бершиче
6
Элустондо
26
Мартинес
19
Мартинес
14
Пардо
10
Прието
5
Бергара
77
Брума
9
Жонатас
10
Вела
4-3-3
1
Хауме
19
Барраган
13
Мустафи
5
Абденнур
2
Канселу
7
Де Пауль
33
Перес
10
Парехо
19
Родриго
9
Алькасер
77
Мина
9
Жонатас
23
Эрнандес
23
Эрнандес
9
Жонатас
77
Брума
2
Сальдуа
2
Сальдуа
77
Брума
10
Вела
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
10
Вела
2
Канселу
6
Орбан
6
Орбан
2
Канселу
33
Перес
18
Фуэго
18
Фуэго
33
Перес
77
Мина
21
Негредо
21
Негредо
77
Мина
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Валенсия
13
Ойер
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
13
Мэтью Райан
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
15
Данило
ОП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Гари Невилл
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
15
Данило
ОП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Гари Невилл
Статистика матча Реал Сосьедад - Валенсия
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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