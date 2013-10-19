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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Реал Сосьедад
Валенсия - Реал Сосьедад: обзор матча 19 октября 2013
Валенсия
19.10.2013, суббота, 20:00
Испания. Примера, 9 тур
1 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
90+3'
Д. Пабон
41'
А. Гризманн
59'
Р. Пардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Реал Сосьедад
ГОЛ! 1:2!
Д. Пабон
Пас отдал
Д. Парехо
90'
+3
83'
Замена
Г. Кастро
️️️️
А. Гризманн
78'
Замена
Х. Рос
️️️️
Р. Пардо
Замена
Д. Парехо
️️️️
Э. Банега
76'
Желтая карточка
В. Руис
75'
74'
Замена
Х. Прието
️️️️
Д. Зурутуса
Замена
С. Каналес
️️️️
С. Фегули
61'
59'
ГОЛ! 0:2!
Р. Пардо
Пас отдал
К. Вела
Замена
Ф. Картабия
️️️️
Э. Поштига
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Д. Зурутуса
Желтая карточка
Э. Банега
40'
Желтая карточка
Х. Фуэго
40'
3'
Желтая карточка
А. де ла Белья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Валенсия
1
Хауме
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
3-1-3-3
13
Гуаита
22
Матье
4
Руис
27
Перейра
8
Фегули
18
Гуардадо
18
Фуэго
11
Банега
11
Пабон
17
Жонас
9
Поштига
4-3-3
1
Браво
19
Мартинес
3
де ла Белья
26
Мартинес
3
Гонсалес
14
Пардо
5
Бергара
17
Зурутуса
9
Агиррече
10
Вела
7
Гризманн
9
Поштига
10
Картабия
10
Картабия
9
Поштига
11
Банега
10
Парехо
10
Парехо
11
Банега
8
Фегули
20
Каналес
20
Каналес
8
Фегули
17
Зурутуса
10
Прието
10
Прието
17
Зурутуса
14
Пардо
10
Рос
10
Рос
14
Пардо
7
Гризманн
5
Кастро
5
Кастро
7
Гризманн
Остались в запасе
Валенсия
Реал Сосьедад
1
Хауме
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Валенсия - Реал Сосьедад
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
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