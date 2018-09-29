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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Валенсия
Реал Сосьедад - Валенсия: обзор матча 29 сентября 2018
Реал Сосьедад
29.09.2018, суббота, 14:00
Испания. Примера, 7 тур
0 : 1
Завершен
Валенсия
36'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Валенсия
Желтая карточка
С. Рамирес
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Нето
Желтая карточка
А. Элустондо
80'
70'
Желтая карточка
К. Солер
Желтая карточка
И. Субельдия
63'
45'
Желтая карточка
Д. Черышев
36'
ГОЛ! 0:1!
К. Гамейро
Пас отдал
Д. Черышев
9'
Желтая карточка
А. Латорре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Валенсия
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Родриго
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Мойя
5
Субельдия
6
Элустондо
16
Навас
77
Родригес
2
Сальдуа
17
Зурутуса
14
Ильярраменди
23
Мерино
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
4-3-1-2
33
Нето
3
Паулиста
4
Дьякаби
21
Рубен Везо
3
Латорре
19
Кондогбиа
10
Парехо
18
Солер
90
Черышев
9
Гамейро
44
Батшуайи
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Валенсия
28
Херонимо Рульи
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
1
Хауме
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
1
Хауме
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Реал Сосьедад - Валенсия
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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