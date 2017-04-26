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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Реал Сосьедад
Валенсия - Реал Сосьедад: обзор матча 26 апреля 2017
Валенсия
26.04.2017, среда, 21:30
Испания. Примера, 34 тур
2 : 3
Завершен
Реал Сосьедад
68'
Нани (П)
72'
С. Дзадза
1'
Д. Алвес (АГ)
30'
В. Жозе (П)
65'
М. Оярсабаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Ж. Канселу
81'
76'
Замена
Э. Гранеро
️️️️
С. Каналес
ГОЛ! 2:3!
С. Дзадза
Пас отдал
Ж. Канселу
72'
Замена
С. Мина
️️️️
Нани
69'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Нани
68'
65'
ГОЛ! 0:3!
М. Оярсабаль
Пас отдал
А. Одриосола
Замена
Ж. Канселу
️️️️
М. Эль-Хаддади
62'
52'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
В. Жозе
49'
Желтая карточка
В. Жозе
Желтая карточка
С. Дзадза
47'
45'
Замена
А. Элустондо
️️️️
И. Мартинес
Замена
А. Латорре
️️️️
Г. Сикейра
45'
43'
Желтая карточка
И. Мартинес
30'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
В. Жозе
Желтая карточка
Э. Гарай
29'
Желтая карточка
Г. Сикейра
28'
21'
Желтая карточка
Хуанми
1'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Алвес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Нани
ЛВ
18
Карлос Солер
ЦП
33
Энцо Перес
ПП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Хаби Прието
ПП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
7
Хуанми
РФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
4-2-2-2
25
Алвес
6
Сикейра
24
Гарай
33
Сантос
33
Монтойя
18
Солер
33
Перес
17
Нани
14
Орельяна
11
Дзадза
16
Эль-Хаддади
4-3-1-2
28
Рульи
20
Одриосола
16
Навас
26
Мартинес
17
Бершиче
10
Прието
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
20
Каналес
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
6
Сикейра
3
Латорре
3
Латорре
6
Сикейра
16
Эль-Хаддади
2
Канселу
2
Канселу
16
Эль-Хаддади
17
Нани
77
Мина
77
Мина
17
Нани
26
Мартинес
6
Элустондо
6
Элустондо
26
Мартинес
20
Каналес
23
Гранеро
23
Гранеро
20
Каналес
12
Виллиан Жозе
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Валенсия
Реал Сосьедад
4
Марио Суарес
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
1
Хауме
ВР
10
Альваро Медран
ЦП
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
1
Хауме
ВР
10
Альваро Медран
ЦП
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Валенсия - Реал Сосьедад
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Месталья
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