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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Реал Сосьедад
Валенсия - Реал Сосьедад: обзор матча 07 мая 2011
Валенсия
07.05.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 35 тур
3 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
16'
Р. Сольдадо
25'
Жонас
37'
Р. Сольдадо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Реал Сосьедад
Замена
М. Топал
️️️️
Д. Альбельда
Желтая карточка
Ж. Матье
Замена
Д. Ифран
️️️️
Р. Тамудо
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Хоакин
Замена
А. Адурис
️️️️
Р. Сольдадо
Замена
Г. Элустондо
️️️️
М. Аранбуру
Желтая карточка
А. де ла Белья
Замена
А. де ла Белья
️️️️
К. Мартинес
ГОЛ! 3:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Ж. Матье
ГОЛ! 2:0!
Жонас
Пас отдал
Л. Мигел
ГОЛ! 1:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Х. Мата
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
22
Даниэль Эстрада
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ПЗ
11
Микел Аранбуру
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
17
Давид Зурутуса
АП
10
Хаби Прието
ПВ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
11
Пако Сутил
ЛВ
19
Диего Ривас
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
4-2-2-2
13
Гуаита
22
Матье
20
Кошта
5
Деальберт
23
Мигел
11
Банега
6
Альбельда
64
Мата
17
Хоакин
17
Жонас
9
Сольдадо
4-2-2-2
1
Браво
19
Мартинес
3
Гонсалес
15
Демидов
22
Эстрада
11
Аранбуру
5
Бергара
10
Прието
17
Зурутуса
7
Гризманн
23
Тамудо
6
Альбельда
5
Топал
5
Топал
6
Альбельда
17
Хоакин
19
Эрнандес
19
Эрнандес
17
Хоакин
9
Сольдадо
20
Адурис
20
Адурис
9
Сольдадо
19
Мартинес
3
де ла Белья
3
де ла Белья
19
Мартинес
11
Аранбуру
6
Элустондо
6
Элустондо
11
Аранбуру
23
Тамудо
21
Ифран
21
Ифран
23
Тамудо
Остались в запасе
Валенсия
Реал Сосьедад
1
Сесар Санчес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
19
Диего Ривас
ЦП
11
Пако Сутил
ЛВ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
19
Диего Ривас
ЦП
11
Пако Сутил
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Мартин Ласарте
Статистика матча Валенсия - Реал Сосьедад
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (прямая)
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