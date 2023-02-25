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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Реал Сосьедад
Валенсия - Реал Сосьедад: обзор матча 25 февраля 2023
Валенсия
25.02.2023, суббота, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
1 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
40'
И. Субельдия (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Реал Сосьедад
90'
+7
Желтая карточка
К. Фернандес Луна
Желтая карточка
Г. Паулиста
90'
+7
Замена
Д. Озкаджар
️️️️
А. Алмейда
90'
Замена
Х. Васкес
️️️️
А. Латорре
78'
Замена
И. Мориба
️️️️
Ю. Муса
78'
73'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
Т. Кубо
73'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Б. Мендес
Желтая карточка
Г. Мамардашвили
69'
Желтая карточка
А. Латорре
67'
63'
Замена
А. Муньос
️️️️
Д. Рико
Замена
Т. Корреа
️️️️
С. Кастильехо
63'
Желтая карточка
С. Кастильехо
55'
Замена
Э. Джемерт
️️️️
Г. Паулиста
46'
46'
Замена
А. Сола
️️️️
А. Барренечеа
Желтая карточка
Ю. Муса
45'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
И. Субельдия
40'
36'
Желтая карточка
Д. Рико
Желтая карточка
Д. Фулкье
11'
4'
Желтая карточка
М. Субименди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
6
Илаш Мориба
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
14
Альберто Мари
ЦФ
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
15
Пабло Марин
АП
16
Андер Мартин
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Мамардашвили
3
Латорре
3
Паулиста
4
Дьякаби
20
Фулкье
22
Гильямон
8
Алмейда
16
Лино
70
Кастильехо
80
Муса
9
Дуро
3-2-3-2
1
Ремиро
5
Субельдия
24
Ле Норман
15
Рико
36
Субименди
23
Мерино
14
Кубо
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
9
Серлот
10
Мендес
3
Латорре
21
Васкес
21
Васкес
3
Латорре
8
Алмейда
39
Озкаджар
39
Озкаджар
8
Алмейда
3
Паулиста
5
Джемерт
5
Джемерт
3
Паулиста
70
Кастильехо
14
Корреа
14
Корреа
70
Кастильехо
80
Муса
6
Мориба
6
Мориба
80
Муса
15
Рико
3
Муньос
3
Муньос
15
Рико
7
Барренечеа
20
Сола
20
Сола
7
Барренечеа
10
Мендес
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
10
Мендес
14
Кубо
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
14
Кубо
Остались в запасе
Валенсия
Реал Сосьедад
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
21
Фран Перес
ПВ
14
Альберто Мари
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
58
Андони Субиаурре
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
15
Пабло Марин
АП
16
Андер Мартин
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
21
Фран Перес
ПВ
14
Альберто Мари
ЦФ
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
15
Пабло Марин
АП
16
Андер Мартин
ПВ
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Валенсия - Реал Сосьедад
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
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