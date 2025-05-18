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Прогноз на точный счет матча «Локомотив» – ЦСКА: РПЛ, 19 мая 2025

18 мая 2025 9:07
Локомотив - ЦСКА
19 мая 2025, понедельник 20:30 | Россия. Премьер-лига, 29 тур
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7.00
Точный счет – 1:1
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В понедельник, 19 мая, в 29-м туре РПЛ сыграют «Локомотив» и ЦСКА. Матч пройдет в Москве, начало – в 20:30 (мск).

«Локомотив»

Команда Михаила Галактионова располагается на 6-й строчке в РПЛ, набрав 49 очков. «Локомотив» добыл 14 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 45:38.

Последние результаты «Локомотива» в РПЛ:

  • 11.05.25 «Факел» – «Локомотив» – 0:1;
  • 03.05.25 «Локомотив» – «Оренбург» – 1:1;
  • 26.04.25 «Ростов» – «Локомотив» – 1:1.

ЦСКА

ЦСКА набрал 55 очков и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Марко Николича добыли 16 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 43:19.

Предыдущие результаты ЦСКА:

  • 14.05.25 ЦСКА – «Зенит» – 2:0, пен. 4:3 Кубок России;
  • 10.05.25 ЦСКА – «Краснодар» – 1:0 РПЛ;
  • 04.05.25 «Ахмат» – ЦСКА – 1:1 РПЛ.

Личные встречи
42% (30)
18% (13)
40% (29)
82
Забитых мячей
93
1.14
В среднем за матч
1.29
3:1
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Премьер-лига, 5 тур
ЦСКА
0 : 1
18.08.2024
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Локомотив
3 : 3
13.04.2024
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
4 : 1
05.08.2023
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 24 тур
ЦСКА
1 : 1
23.04.2023
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
0 : 1
29.10.2022
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Локомотив
1 : 2
12.03.2022
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 2 тур
ЦСКА
1 : 2
31.07.2021
Локомотив
Россия. Кубок, 1/2 финала
Локомотив
3 : 0
21.04.2021
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
2 : 0
27.02.2021
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 9 тур
ЦСКА
0 : 1
27.09.2020
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Локомотив
2 : 1
16.07.2020
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
1 : 0
28.07.2019
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Локомотив
1 : 1
20.04.2019
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
0 : 1
07.10.2018
Локомотив
Суперкубок России,
Локомотив
0 : 1
27.07.2018
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2 : 2
05.11.2017
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 2 тур
ЦСКА
1 : 3
21.07.2017
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
4 : 0
26.04.2017
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
1 : 0
23.10.2016
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Локомотив
1 : 1
16.04.2016
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
1 : 1
26.09.2015
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Локомотив
1 : 3
10.05.2015
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
1 : 0
21.09.2014
Локомотив
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
ЦСКА
1 : 0
15.05.2014
Локомотив
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Локомотив
1 : 2
28.07.2013
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Локомотив
1 : 4
12.05.2013
ЦСКА
Товарищеские матчи,
Локомотив
1 : 2
26.02.2013
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
ЦСКА
2 : 1
04.11.2012
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 42 тур
Локомотив
0 : 3
02.05.2012
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 36 тур
ЦСКА
0 : 2
24.03.2012
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Локомотив
1 : 1
06.11.2011
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
3 : 1
22.06.2011
Локомотив
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Локомотив
1 : 0
12.09.2010
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
ЦСКА
1 : 1
17.04.2010
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Локомотив
2 : 1
16.08.2009
ЦСКА
Россия. Кубок, 1/4 финала
Локомотив
0 : 1
22.04.2009
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 4 тур
ЦСКА
4 : 1
12.04.2009
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
0 : 2
30.08.2008
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 6 тур
ЦСКА
0 : 0
20.04.2008
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Локомотив
1 : 2
22.07.2007
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
2 : 0
31.03.2007
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 20 тур
ЦСКА
1 : 2
23.09.2006
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
3 : 2
16.04.2006
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Локомотив
3 : 2
30.07.2005
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
0 : 0
03.04.2005
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 24 тур
ЦСКА
0 : 1
25.09.2004
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Локомотив
1 : 0
17.04.2004
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Локомотив
1 : 3
15.07.2003
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 7 тур
ЦСКА
2 : 0
05.05.2003
Локомотив
Россия. Премьер-лига, Финал
ЦСКА
0 : 1
21.11.2002
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
0 : 1
28.07.2002
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 0
09.07.2002
ЦСКА
Чемпионат России, 24 тур
Локомотив
3 : 2
15.09.2001
ЦСКА
Чемпионат России, 10 тур
ЦСКА
2 : 1
20.05.2001
Локомотив
Чемпионат России, 30 тур
ЦСКА
4 : 3
12.11.2000
Локомотив
Чемпионат России, 1 тур
Локомотив
1 : 0
24.03.2000
ЦСКА
Чемпионат России, 28 тур
Локомотив
1 : 0
24.10.1999
ЦСКА
Чемпионат России, 14 тур
ЦСКА
1 : 0
03.07.1999
Локомотив
Чемпионат России, 18 тур
ЦСКА
0 : 1
29.07.1998
Локомотив
Чемпионат России, 3 тур
Локомотив
2 : 1
13.05.1998
ЦСКА
Чемпионат России, 32 тур
Локомотив
1 : 3
18.10.1997
ЦСКА
Чемпионат России, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
25.06.1997
Локомотив
Чемпионат России, 34 тур
Локомотив
1 : 2
03.11.1996
ЦСКА
Чемпионат России, 17 тур
ЦСКА
1 : 3
17.07.1996
Локомотив
Чемпионат России, 22 тур
ЦСКА
0 : 1
26.08.1995
Локомотив
Чемпионат России, 15 тур
Локомотив
0 : 1
08.07.1995
ЦСКА
Чемпионат России, 19 тур
Локомотив
1 : 0
09.08.1994
ЦСКА
Чемпионат России, 10 тур
ЦСКА
1 : 2
02.05.1994
Локомотив
Чемпионат России, 23 тур
ЦСКА
3 : 1
08.08.1993
Локомотив
Чемпионат России, 7 тур
Локомотив
2 : 0
17.04.1993
ЦСКА
Чемпионат России. Первый этап, 18 тур
Локомотив
0 : 0
03.08.1992
ЦСКА
Чемпионат России. Первый этап, 10 тур
ЦСКА
1 : 1
17.05.1992
Локомотив
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Прогноз на матч «Локомотив» – ЦСКА

Обоюдоострая игра двух достойных соперников, претендующих на топ-места, завершится разделом очков. Наш прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 7.00.

7.00
Точный счет – 1:1
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Автор: Ланьков Роман
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив
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