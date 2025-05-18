18 мая 2025 9:07
Локомотив - ЦСКА
19 мая 2025, понедельник 20:30 | Россия. Премьер-лига, 29 турПерейти в онлайн матча
В понедельник, 19 мая, в 29-м туре РПЛ сыграют «Локомотив» и ЦСКА. Матч пройдет в Москве, начало – в 20:30 (мск).
«Локомотив»
Команда Михаила Галактионова располагается на 6-й строчке в РПЛ, набрав 49 очков. «Локомотив» добыл 14 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 45:38.
Последние результаты «Локомотива» в РПЛ:
- 11.05.25 «Факел» – «Локомотив» – 0:1;
- 03.05.25 «Локомотив» – «Оренбург» – 1:1;
- 26.04.25 «Ростов» – «Локомотив» – 1:1.
ЦСКА
ЦСКА набрал 55 очков и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Марко Николича добыли 16 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 43:19.
Предыдущие результаты ЦСКА:
- 14.05.25 ЦСКА – «Зенит» – 2:0, пен. 4:3 Кубок России;
- 10.05.25 ЦСКА – «Краснодар» – 1:0 РПЛ;
- 04.05.25 «Ахмат» – ЦСКА – 1:1 РПЛ.
Личные встречи
42% (30)
18% (13)
40% (29)
Россия. Премьер-лига, 5 тур
ЦСКА
0 : 1
18.08.2024
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Локомотив
3 : 3
13.04.2024
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
4 : 1
05.08.2023
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 24 тур
ЦСКА
1 : 1
23.04.2023
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
0 : 1
29.10.2022
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Локомотив
1 : 2
12.03.2022
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 2 тур
ЦСКА
1 : 2
31.07.2021
Локомотив
Прогноз на матч «Локомотив» – ЦСКА
Обоюдоострая игра двух достойных соперников, претендующих на топ-места, завершится разделом очков. Наш прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 7.00.
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