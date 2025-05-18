В понедельник, 19 мая, в 29-м туре РПЛ сыграют «Локомотив» и ЦСКА. Матч пройдет в Москве, начало – в 20:30 (мск).

«Локомотив»

Команда Михаила Галактионова располагается на 6-й строчке в РПЛ, набрав 49 очков. «Локомотив» добыл 14 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 45:38.

Последние результаты «Локомотива» в РПЛ:

11.05.25 «Факел» – «Локомотив» – 0:1;

03.05.25 «Локомотив» – «Оренбург» – 1:1;

26.04.25 «Ростов» – «Локомотив» – 1:1.

ЦСКА

ЦСКА набрал 55 очков и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Марко Николича добыли 16 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 43:19.

Предыдущие результаты ЦСКА:

14.05.25 ЦСКА – «Зенит» – 2:0, пен. 4:3 Кубок России;

10.05.25 ЦСКА – «Краснодар» – 1:0 РПЛ;

04.05.25 «Ахмат» – ЦСКА – 1:1 РПЛ.

Личные встречи 42% (30) 18% (13) 40% (29) 82 Забитых мячей 93 1.14 В среднем за матч 1.29 3:1 Крупнейшая победа 4:3 Самый результативный матч: 4:3 Самая крупная ничья: 3:3 Россия. Премьер-лига, 5 тур ЦСКА 0 : 1 Локомотив Россия. Премьер-лига, 24 тур Локомотив 3 : 3 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 3 тур ЦСКА 4 : 1 Локомотив Россия. Премьер-лига, 24 тур ЦСКА 1 : 1 Локомотив Россия. Премьер-лига, 15 тур Локомотив 0 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 21 тур Локомотив 1 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 2 тур ЦСКА 1 : 2 Локомотив Россия. Кубок, 1/2 финала Локомотив 3 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 20 тур Локомотив 2 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 9 тур ЦСКА 0 : 1 Локомотив Россия. Премьер-лига, 29 тур Локомотив 2 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 3 тур ЦСКА 1 : 0 Локомотив Россия. Премьер-лига, 24 тур Локомотив 1 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 10 тур ЦСКА 0 : 1 Локомотив Суперкубок России, Локомотив 0 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 16 тур Локомотив 2 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 2 тур ЦСКА 1 : 3 Локомотив Россия. Премьер-лига, 25 тур ЦСКА 4 : 0 Локомотив Россия. Премьер-лига, 11 тур Локомотив 1 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 24 тур Локомотив 1 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 10 тур ЦСКА 1 : 1 Локомотив Россия. Премьер-лига, 27 тур Локомотив 1 : 3 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 8 тур ЦСКА 1 : 0 Локомотив Россия. Премьер-Лига, 30 тур ЦСКА 1 : 0 Локомотив Россия. Премьер-Лига, 3 тур Локомотив 1 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-Лига, 28 тур Локомотив 1 : 4 ЦСКА Товарищеские матчи, Локомотив 1 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-Лига, 14 тур ЦСКА 2 : 1 Локомотив Россия. Премьер-лига, 42 тур Локомотив 0 : 3 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 36 тур ЦСКА 0 : 2 Локомотив Россия. Премьер-лига, 30 тур Локомотив 1 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 15 тур ЦСКА 3 : 1 Локомотив Россия. Премьер-Лига, 20 тур Локомотив 1 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-Лига, 6 тур ЦСКА 1 : 1 Локомотив Россия. Премьер-лига, 18 тур Локомотив 2 : 1 ЦСКА Россия. Кубок, 1/4 финала Локомотив 0 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 4 тур ЦСКА 4 : 1 Локомотив Россия. Премьер-лига, 20 тур Локомотив 0 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 6 тур ЦСКА 0 : 0 Локомотив Россия. Премьер-лига, 17 тур Локомотив 1 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 3 тур ЦСКА 2 : 0 Локомотив Россия. Премьер-лига, 20 тур ЦСКА 1 : 2 Локомотив Россия. Премьер-лига, 5 тур Локомотив 3 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 18 тур Локомотив 3 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 3 тур ЦСКА 0 : 0 Локомотив Россия. Премьер-лига, 24 тур ЦСКА 0 : 1 Локомотив Россия. Премьер-лига, 7 тур Локомотив 1 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 24 тур Локомотив 1 : 3 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 7 тур ЦСКА 2 : 0 Локомотив Россия. Премьер-лига, Финал ЦСКА 0 : 1 Локомотив Россия. Премьер-лига, 17 тур ЦСКА 0 : 1 Локомотив Россия. Премьер-лига, 14 тур Локомотив 0 : 0 ЦСКА Чемпионат России, 24 тур Локомотив 3 : 2 ЦСКА Чемпионат России, 10 тур ЦСКА 2 : 1 Локомотив Чемпионат России, 30 тур ЦСКА 4 : 3 Локомотив Чемпионат России, 1 тур Локомотив 1 : 0 ЦСКА Чемпионат России, 28 тур Локомотив 1 : 0 ЦСКА Чемпионат России, 14 тур ЦСКА 1 : 0 Локомотив Чемпионат России, 18 тур ЦСКА 0 : 1 Локомотив Чемпионат России, 3 тур Локомотив 2 : 1 ЦСКА Чемпионат России, 32 тур Локомотив 1 : 3 ЦСКА Чемпионат России, 15 тур ЦСКА 1 : 2 Локомотив Чемпионат России, 34 тур Локомотив 1 : 2 ЦСКА Чемпионат России, 17 тур ЦСКА 1 : 3 Локомотив Чемпионат России, 22 тур ЦСКА 0 : 1 Локомотив Чемпионат России, 15 тур Локомотив 0 : 1 ЦСКА Чемпионат России, 19 тур Локомотив 1 : 0 ЦСКА Чемпионат России, 10 тур ЦСКА 1 : 2 Локомотив Чемпионат России, 23 тур ЦСКА 3 : 1 Локомотив Чемпионат России, 7 тур Локомотив 2 : 0 ЦСКА Чемпионат России. Первый этап, 18 тур Локомотив 0 : 0 ЦСКА Чемпионат России. Первый этап, 10 тур ЦСКА 1 : 1 Локомотив

Прогноз на матч «Локомотив» – ЦСКА

Обоюдоострая игра двух достойных соперников, претендующих на топ-места, завершится разделом очков. Наш прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 7.00.