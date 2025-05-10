Вечером в субботу, 10 мая, в центральном матче 28-го тура РПЛ ЦСКА примет «Краснодар». Игра пройдeт на «ВЭБ Арене», старт – в 19:30 (мск).
ЦСКА
Московский клуб занимает третью строчку с 52 очками. Армейцы одержали 15 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений. Разница мячей – 42:19.
Последние матчи ЦСКА в РПЛ:
- 04.05.25 «Ахмат» – ЦСКА – 1:1;
- 30.04.25 «Зенит» – ЦСКА – 2:0;
- 26.04.25 «Спартак» – ЦСКА – 1:2.
«Краснодар»
«Быки» продолжают лидировать в чемпионате, набрав 61 очко. Команда одержала 18 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела лишь два поражения. Разница мячей – 54:21.
Последние матчи «Краснодара» в РПЛ:
- 03.05.25 «Краснодар» – «Рубин» – 2:1;
- 25.04.25 «Динамо» Мх – «Краснодар» – 2:3;
- 19.04.25 «Краснодар» – «Ахмат» – 3:1.
Прогноз на матч ЦСКА – «Краснодар»
Обе команды мотивированы: ЦСКА играет за медали, а «Краснодар» – за чемпионство. Армейцы проиграли только два домашних матча в сезоне, но и «Краснодар» находится на серии из трeх побед. В очных встречах соперники показывают равную борьбу, и вряд ли кто-то пойдeт в ва-банк с первых минут. Прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 5.65.