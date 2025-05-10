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Прогноз на точный счет матча ЦСКА – «Краснодар»: РПЛ, 10 мая 2025

10 мая 2025 13:33
ЦСКА - Краснодар
10 мая 2025, суббота 19:30 | Россия. Премьер-лига, 28 тур
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5.65
Прогноз — ничья 1:1 с коэффициентом 5.65
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Вечером в субботу, 10 мая, в центральном матче 28-го тура РПЛ ЦСКА примет «Краснодар». Игра пройдeт на «ВЭБ Арене», старт – в 19:30 (мск).

ЦСКА

Московский клуб занимает третью строчку с 52 очками. Армейцы одержали 15 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений. Разница мячей – 42:19.

Последние матчи ЦСКА в РПЛ:

  • 04.05.25 «Ахмат» – ЦСКА – 1:1;
  • 30.04.25 «Зенит» – ЦСКА – 2:0;
  • 26.04.25 «Спартак» – ЦСКА – 1:2.

«Краснодар»

«Быки» продолжают лидировать в чемпионате, набрав 61 очко. Команда одержала 18 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела лишь два поражения. Разница мячей – 54:21.

Последние матчи «Краснодара» в РПЛ:

  • 03.05.25 «Краснодар» – «Рубин» – 2:1;
  • 25.04.25 «Динамо» Мх – «Краснодар» – 2:3;
  • 19.04.25 «Краснодар» – «Ахмат» – 3:1.

Личные встречи
37% (14)
29% (11)
34% (13)
46
Забитых мячей
35
1.21
В среднем за матч
0.92
5:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 28 тур
ЦСКА
1 : 0
10.05.2025
Краснодар
Зимний кубок РПЛ, Матч за 3-е место
ЦСКА
1 : 2
10.02.2025
Краснодар
Россия. Кубок, 4 тур
ЦСКА
2 : 0
18.09.2024
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Россия. Премьер-лига, 4 тур
Краснодар
2 : 1
10.08.2024
ЦСКА
Россия. Кубок, 1 тур
Краснодар
1 : 0
31.07.2024
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Краснодар
1 : 0
10.12.2023
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
ЦСКА
1 : 0
29.10.2023
Краснодар
Россия. Кубок, Суперфинал
Краснодар
1 : 1
11.06.2023
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Краснодар
0 : 0
27.05.2023
ЦСКА
Россия. Кубок, 1/4 финала
Краснодар
1 : 0
28.02.2023
ЦСКА
Россия. Кубок, 1/4 финала
ЦСКА
3 : 0
23.02.2023
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Россия. Премьер-лига, 9 тур
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4 : 1
10.09.2022
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Россия. Премьер-лига, 29 тур
Краснодар
1 : 0
15.05.2022
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
0 : 0
02.10.2021
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 29 тур
ЦСКА
3 : 1
08.05.2021
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Краснодар
1 : 1
26.08.2020
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
1 : 1
07.12.2019
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
3 : 2
22.09.2019
Краснодар
Кубок «Париматч» Премьер, 1 тур
Краснодар
1 : 0
27.06.2019
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Краснодар
2 : 0
28.04.2019
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
1 : 2
28.10.2018
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 27 тур
ЦСКА
2 : 1
22.04.2018
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
0 : 1
14.10.2017
ЦСКА
Товарищеские матчи,
ЦСКА
1 : 1
09.07.2017
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Краснодар
1 : 1
09.04.2017
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
1 : 1
24.09.2016
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 29 тур
ЦСКА
2 : 0
16.05.2016
Краснодар
Россия. Кубок, 1/2 финала
ЦСКА
3 : 1
20.04.2016
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
2 : 1
08.11.2015
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 24 тур
ЦСКА
1 : 1
19.04.2015
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
2 : 1
22.11.2014
ЦСКА
Россия. Кубок, 1/2 финала
ЦСКА
0 : 1
16.04.2014
Краснодар
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Краснодар
1 : 0
06.12.2013
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
ЦСКА
5 : 1
27.10.2013
Краснодар
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
ЦСКА
1 : 0
17.03.2013
Краснодар
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Краснодар
0 : 1
02.09.2012
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Краснодар
1 : 1
31.07.2011
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
1 : 1
03.04.2011
Краснодар
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Прогноз на матч ЦСКА – «Краснодар»

Обе команды мотивированы: ЦСКА играет за медали, а «Краснодар» – за чемпионство. Армейцы проиграли только два домашних матча в сезоне, но и «Краснодар» находится на серии из трeх побед. В очных встречах соперники показывают равную борьбу, и вряд ли кто-то пойдeт в ва-банк с первых минут. Прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 5.65.

5.65
Прогноз — ничья 1:1 с коэффициентом 5.65
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА
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