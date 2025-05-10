Вечером в субботу, 10 мая, в центральном матче 28-го тура РПЛ ЦСКА примет «Краснодар». Игра пройдeт на «ВЭБ Арене», старт – в 19:30 (мск).

ЦСКА

Московский клуб занимает третью строчку с 52 очками. Армейцы одержали 15 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений. Разница мячей – 42:19.

Последние матчи ЦСКА в РПЛ:

04.05.25 «Ахмат» – ЦСКА – 1:1;

30.04.25 «Зенит» – ЦСКА – 2:0;

26.04.25 «Спартак» – ЦСКА – 1:2.

«Краснодар»

«Быки» продолжают лидировать в чемпионате, набрав 61 очко. Команда одержала 18 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела лишь два поражения. Разница мячей – 54:21.

Последние матчи «Краснодара» в РПЛ:

03.05.25 «Краснодар» – «Рубин» – 2:1;

25.04.25 «Динамо» Мх – «Краснодар» – 2:3;

19.04.25 «Краснодар» – «Ахмат» – 3:1.

Личные встречи 37% (14) 29% (11) 34% (13) 46 Забитых мячей 35 1.21 В среднем за матч 0.92 5:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Премьер-лига, 28 тур ЦСКА 1 : 0 Краснодар Зимний кубок РПЛ, Матч за 3-е место ЦСКА 1 : 2 Краснодар Россия. Кубок, 4 тур ЦСКА 2 : 0 Краснодар Россия. Премьер-лига, 4 тур Краснодар 2 : 1 ЦСКА Россия. Кубок, 1 тур Краснодар 1 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 18 тур Краснодар 1 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 13 тур ЦСКА 1 : 0 Краснодар Россия. Кубок, Суперфинал Краснодар 1 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 29 тур Краснодар 0 : 0 ЦСКА Россия. Кубок, 1/4 финала Краснодар 1 : 0 ЦСКА Россия. Кубок, 1/4 финала ЦСКА 3 : 0 Краснодар Россия. Премьер-лига, 9 тур ЦСКА 4 : 1 Краснодар Россия. Премьер-лига, 29 тур Краснодар 1 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 10 тур ЦСКА 0 : 0 Краснодар Россия. Премьер-лига, 29 тур ЦСКА 3 : 1 Краснодар Россия. Премьер-лига, 5 тур Краснодар 1 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 19 тур Краснодар 1 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 10 тур ЦСКА 3 : 2 Краснодар Кубок «Париматч» Премьер, 1 тур Краснодар 1 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 26 тур Краснодар 2 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 12 тур ЦСКА 1 : 2 Краснодар Россия. Премьер-лига, 27 тур ЦСКА 2 : 1 Краснодар Россия. Премьер-лига, 13 тур Краснодар 0 : 1 ЦСКА Товарищеские матчи, ЦСКА 1 : 1 Краснодар Россия. Премьер-лига, 22 тур Краснодар 1 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 8 тур ЦСКА 1 : 1 Краснодар Россия. Премьер-лига, 29 тур ЦСКА 2 : 0 Краснодар Россия. Кубок, 1/2 финала ЦСКА 3 : 1 Краснодар Россия. Премьер-лига, 15 тур Краснодар 2 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 24 тур ЦСКА 1 : 1 Краснодар Россия. Премьер-лига, 14 тур Краснодар 2 : 1 ЦСКА Россия. Кубок, 1/2 финала ЦСКА 0 : 1 Краснодар Россия. Премьер-Лига, 19 тур Краснодар 1 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-Лига, 14 тур ЦСКА 5 : 1 Краснодар Россия. Премьер-Лига, 21 тур ЦСКА 1 : 0 Краснодар Россия. Премьер-Лига, 7 тур Краснодар 0 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 18 тур Краснодар 1 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 3 тур ЦСКА 1 : 1 Краснодар

Прогноз на матч ЦСКА – «Краснодар»

Обе команды мотивированы: ЦСКА играет за медали, а «Краснодар» – за чемпионство. Армейцы проиграли только два домашних матча в сезоне, но и «Краснодар» находится на серии из трeх побед. В очных встречах соперники показывают равную борьбу, и вряд ли кто-то пойдeт в ва-банк с первых минут. Прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 5.65.