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Прогноз на точный счет матча «Вест Хэм» – «Тоттенхэм»: Премьер-лига, 4 мая 2025

03 мая 2025 9:23
Вест Хэм - Тоттенхэм
04 мая 2025, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 35 тур
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10.5
Точный счёт 1:2 в пользу «Тоттенхэма»
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4 мая на стадионе «Лондон» состоится важнейшее лондонское дерби между «Вест Хэмом» и «Тоттенхэмом». Обе команды находятся в нижней части таблицы и стремятся набрать очки, чтобы избежать зоны вылета. Матч обещает быть напряжeнным, с акцентом на атаку обеих сторон, учитывая их нестабильность в защите.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» занимает 17-е место с 36 очками, не выигрывая на протяжении семи матчей в чемпионате. При этом команда показывает результативность: забивает в четырeх последних турах, но и пропускает в семи матчах кряду. За последние пять игр «молотобойцы» отличились 6 раз, пропустив 9 голов. Джеррод Боуэн продолжает быть ключевым игроком, имея 10 голов в 32 матчах. Последняя игра с «Брайтоном» (2:3) вновь подчеркнула проблемы в защите.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» идeт 16-м с 37 очками и также переживает сложный отрезок: три поражения подряд в Премьер-лиге. Команда забивает стабильно (8 голов в 5 матчах), но оборона остаeтся ахиллесовой пятой – 12 пропущенных за тот же отрезок. Лидер нападения – Бреннан Джонсон (17 голов в 47 матчах). Разгромное поражение от «Ливерпуля» (1:5) стало болезненным ударом, но в Лиге Европы команда одержала победу 3:1 над «Буде-Глимт», что даeт небольшой импульс перед дерби.

Факты о командах:

«Вест Хэм»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах.
  • Забивает в 4 последних матчах.
  • Пропускает в 7 последних матчах.

«Тоттенхэм»

  • Проигрывает в 3 последних матчах Премьер-лиги.
  • Забивает в 4 последних матчах.
  • Пропускает в 9 последних матчах.

Личные встречи
28% (11)
21% (8)
51% (20)
44
Забитых мячей
64
1.13
В среднем за матч
1.64
3:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вест Хэм
1 : 1
04.05.2025
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Тоттенхэм
4 : 1
19.10.2024
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Хэм
1 : 1
02.04.2024
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Тоттенхэм
1 : 2
07.12.2023
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Тоттенхэм
2 : 0
19.02.2023
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Вест Хэм
1 : 1
31.08.2022
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Тоттенхэм
3 : 1
20.03.2022
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Тоттенхэм
2 : 1
22.12.2021
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Вест Хэм
1 : 0
24.10.2021
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вест Хэм
2 : 1
21.02.2021
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Тоттенхэм
3 : 3
18.10.2020
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Тоттенхэм
2 : 0
23.06.2020
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Вест Хэм
2 : 3
23.11.2019
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Тоттенхэм
0 : 1
27.04.2019
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2018
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Вест Хэм
0 : 1
20.10.2018
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Тоттенхэм
1 : 1
04.01.2018
Вест Хэм
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
Тоттенхэм
2 : 3
25.10.2017
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Вест Хэм
2 : 3
23.09.2017
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вест Хэм
1 : 0
05.05.2017
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Тоттенхэм
3 : 2
19.11.2016
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вест Хэм
1 : 0
02.03.2016
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Тоттенхэм
4 : 1
22.11.2015
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Тоттенхэм
2 : 2
22.02.2015
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Вест Хэм
0 : 1
16.08.2014
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Вест Хэм
2 : 0
03.05.2014
Тоттенхэм
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
Тоттенхэм
1 : 2
18.12.2013
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Тоттенхэм
0 : 3
06.10.2013
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Вест Хэм
2 : 3
25.02.2013
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Тоттенхэм
3 : 1
25.11.2012
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Тоттенхэм
0 : 0
19.03.2011
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Вест Хэм
1 : 0
25.09.2010
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Тоттенхэм
2 : 0
28.12.2009
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вест Хэм
1 : 2
23.08.2009
Тоттенхэм
Товарищеские матчи,
Вест Хэм
0 : 1
29.07.2009
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Тоттенхэм
1 : 0
11.04.2009
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Хэм
0 : 2
08.12.2008
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Тоттенхэм
4 : 0
09.03.2008
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Хэм
1 : 1
25.11.2007
Тоттенхэм
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Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Тоттенхэм»

Обе команды идут по схожей траектории: нестабильная защита и неплохая атака. «Вест Хэм» забивает дома регулярно, но при этом много допускает. «Тоттенхэм» также результативен, но проблемы в обороне сохраняются. Сценарий матча склоняется к открытому футболу с обменом голами. Учитывая атакующую мощь обеих сторон и их слабую игру в защите, стоит ждать результативной встречи с преимуществом гостей.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Тоттенхэма».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Тоттенхэма» – коэффициент 10.50
  • Победа «Тоттенхэма» – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.55

10.5
Точный счёт 1:2 в пользу «Тоттенхэма»
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Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Вест Хэм
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