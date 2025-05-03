4 мая на стадионе «Лондон» состоится важнейшее лондонское дерби между «Вест Хэмом» и «Тоттенхэмом». Обе команды находятся в нижней части таблицы и стремятся набрать очки, чтобы избежать зоны вылета. Матч обещает быть напряжeнным, с акцентом на атаку обеих сторон, учитывая их нестабильность в защите.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» занимает 17-е место с 36 очками, не выигрывая на протяжении семи матчей в чемпионате. При этом команда показывает результативность: забивает в четырeх последних турах, но и пропускает в семи матчах кряду. За последние пять игр «молотобойцы» отличились 6 раз, пропустив 9 голов. Джеррод Боуэн продолжает быть ключевым игроком, имея 10 голов в 32 матчах. Последняя игра с «Брайтоном» (2:3) вновь подчеркнула проблемы в защите.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» идeт 16-м с 37 очками и также переживает сложный отрезок: три поражения подряд в Премьер-лиге. Команда забивает стабильно (8 голов в 5 матчах), но оборона остаeтся ахиллесовой пятой – 12 пропущенных за тот же отрезок. Лидер нападения – Бреннан Джонсон (17 голов в 47 матчах). Разгромное поражение от «Ливерпуля» (1:5) стало болезненным ударом, но в Лиге Европы команда одержала победу 3:1 над «Буде-Глимт», что даeт небольшой импульс перед дерби.

Факты о командах:

«Вест Хэм»

Не выигрывает в 7 последних матчах.

Забивает в 4 последних матчах.

Пропускает в 7 последних матчах.

«Тоттенхэм»

Проигрывает в 3 последних матчах Премьер-лиги.

Забивает в 4 последних матчах.

Пропускает в 9 последних матчах.

Личные встречи 28% (11) 21% (8) 51% (20) 44 Забитых мячей 64 1.13 В среднем за матч 1.64 3:0 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 3:3 Англия. Премьер-лига, 35 тур Вест Хэм 1 : 1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 8 тур Тоттенхэм 4 : 1 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 31 тур Вест Хэм 1 : 1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 15 тур Тоттенхэм 1 : 2 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 24 тур Тоттенхэм 2 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 5 тур Вест Хэм 1 : 1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 30 тур Тоттенхэм 3 : 1 Вест Хэм Англия. Кубок лиги, 1/4 финала Тоттенхэм 2 : 1 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 9 тур Вест Хэм 1 : 0 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 25 тур Вест Хэм 2 : 1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 5 тур Тоттенхэм 3 : 3 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 31 тур Тоттенхэм 2 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 13 тур Вест Хэм 2 : 3 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 36 тур Тоттенхэм 0 : 1 Вест Хэм Англия. Кубок лиги, 1/8 финала Вест Хэм 1 : 3 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 9 тур Вест Хэм 0 : 1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 21 тур Тоттенхэм 1 : 1 Вест Хэм Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала Тоттенхэм 2 : 3 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 6 тур Вест Хэм 2 : 3 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 36 тур Вест Хэм 1 : 0 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 12 тур Тоттенхэм 3 : 2 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 28 тур Вест Хэм 1 : 0 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 13 тур Тоттенхэм 4 : 1 Вест Хэм Англия. Премьер-Лига, 26 тур Тоттенхэм 2 : 2 Вест Хэм Англия. Премьер-Лига, 1 тур Вест Хэм 0 : 1 Тоттенхэм Англия. Премьер-Лига, 37 тур Вест Хэм 2 : 0 Тоттенхэм Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала Тоттенхэм 1 : 2 Вест Хэм Англия. Премьер-Лига, 7 тур Тоттенхэм 0 : 3 Вест Хэм Англия. Премьер-Лига, 27 тур Вест Хэм 2 : 3 Тоттенхэм Англия. Премьер-Лига, 13 тур Тоттенхэм 3 : 1 Вест Хэм Англия. Премьер-Лига, 30 тур Тоттенхэм 0 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-Лига, 6 тур Вест Хэм 1 : 0 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 20 тур Тоттенхэм 2 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 3 тур Вест Хэм 1 : 2 Тоттенхэм Товарищеские матчи, Вест Хэм 0 : 1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 32 тур Тоттенхэм 1 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 16 тур Вест Хэм 0 : 2 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 29 тур Тоттенхэм 4 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 14 тур Вест Хэм 1 : 1 Тоттенхэм

Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Тоттенхэм»

Обе команды идут по схожей траектории: нестабильная защита и неплохая атака. «Вест Хэм» забивает дома регулярно, но при этом много допускает. «Тоттенхэм» также результативен, но проблемы в обороне сохраняются. Сценарий матча склоняется к открытому футболу с обменом голами. Учитывая атакующую мощь обеих сторон и их слабую игру в защите, стоит ждать результативной встречи с преимуществом гостей.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Тоттенхэма».

Рекомендованные ставки: