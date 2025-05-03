4 мая на стадионе «Лондон» состоится важнейшее лондонское дерби между «Вест Хэмом» и «Тоттенхэмом». Обе команды находятся в нижней части таблицы и стремятся набрать очки, чтобы избежать зоны вылета. Матч обещает быть напряжeнным, с акцентом на атаку обеих сторон, учитывая их нестабильность в защите.
«Вест Хэм»
«Вест Хэм» занимает 17-е место с 36 очками, не выигрывая на протяжении семи матчей в чемпионате. При этом команда показывает результативность: забивает в четырeх последних турах, но и пропускает в семи матчах кряду. За последние пять игр «молотобойцы» отличились 6 раз, пропустив 9 голов. Джеррод Боуэн продолжает быть ключевым игроком, имея 10 голов в 32 матчах. Последняя игра с «Брайтоном» (2:3) вновь подчеркнула проблемы в защите.
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» идeт 16-м с 37 очками и также переживает сложный отрезок: три поражения подряд в Премьер-лиге. Команда забивает стабильно (8 голов в 5 матчах), но оборона остаeтся ахиллесовой пятой – 12 пропущенных за тот же отрезок. Лидер нападения – Бреннан Джонсон (17 голов в 47 матчах). Разгромное поражение от «Ливерпуля» (1:5) стало болезненным ударом, но в Лиге Европы команда одержала победу 3:1 над «Буде-Глимт», что даeт небольшой импульс перед дерби.
Факты о командах:
«Вест Хэм»
- Не выигрывает в 7 последних матчах.
- Забивает в 4 последних матчах.
- Пропускает в 7 последних матчах.
«Тоттенхэм»
- Проигрывает в 3 последних матчах Премьер-лиги.
- Забивает в 4 последних матчах.
- Пропускает в 9 последних матчах.
Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Тоттенхэм»
Обе команды идут по схожей траектории: нестабильная защита и неплохая атака. «Вест Хэм» забивает дома регулярно, но при этом много допускает. «Тоттенхэм» также результативен, но проблемы в обороне сохраняются. Сценарий матча склоняется к открытому футболу с обменом голами. Учитывая атакующую мощь обеих сторон и их слабую игру в защите, стоит ждать результативной встречи с преимуществом гостей.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Тоттенхэма».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «Тоттенхэма» – коэффициент 10.50
- Победа «Тоттенхэма» – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.55