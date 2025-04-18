19 апреля на стадионе «Гудисон Парк» Эвертон (13-е место, 38 очков) сыграет с Манчестер Сити (5-е место, 55 очков), который борется за попадание в топ-4. Хозяева не проигрывают восемь из последних десяти матчей, но атака слаба (в среднем 0.8 гола за игру за пять матчей). Гости демонстрируют рост: не проигрывают пять туров подряд, включая викторию над Кристал Пэлас (5:2). Этот матч станет для Эвертона шансом укрепить позиции в середине таблицы, а для Манчестер Сити – сохранить надежды на Лигу чемпионов.

Команда идет 13-й в таблице, набрав 38 очков, и демонстрирует стабильность: не проигрывает восемь из последних десяти матчей. Однако атака неэффективна: забивает в среднем 0.8 гола за игру за пять последних матчей (всего 4 гола). Лучший бомбардир Илиман Ндиай (9 голов в 31 матче) остается ключевым, но коллектив редко создает моменты.

Оборона надежна: пропускает в среднем 0.8 гола за игру за последние пять матчей. В последнем туре победа над Ноттингем Форест (0:1) подтвердила устойчивость в защите, но атака продолжает разочаровывать.

Гости идут пятыми в таблице, набрав 55 очков, и демонстрируют стабильность: не проигрывают пять туров подряд. Атака остается главным преимуществом – забивает в среднем 2.2 гола за игру за пять матчей (всего 11 голов). Лучший бомбардир Эрлинг Холанд (30 голов в 40 матчах) в отличной форме.

Оборона улучшилась: пропускает в среднем 1 гол за игру за последние пять матчей. Однако в последнем поединке против Кристал Пэлас (5:2) команда показала, что защита может дрогнуть в напряженных моментах.

Факты о командах

«Эвертон»

Не проигрывает 8 из последних 10 матчей.

В среднем 0.8 гола за игру в атаке за последние 5 игр.

Пропускает в среднем 0.8 гола за игру в защите за последние 5 игр.

«Манчестер Сити»

Не проигрывает 16 из последних 16 матчей против Эвертона.

В среднем 2.2 гола за игру в атаке за последние 5 игр.

Пропускает в среднем 1 гол за игру в защите за последние 5 игр.

Личные встречи 28% (11) 18% (7) 54% (21) 38 Забитых мячей 62 0.97 В среднем за матч 1.59 4:0 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 5:0 Самая крупная ничья: 1:1 Англия. Премьер-лига, 33 тур Эвертон 0 : 2 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 18 тур Манчестер Сити 1 : 1 Эвертон Англия. Премьер-лига, 24 тур Манчестер Сити 2 : 0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 19 тур Эвертон 1 : 3 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 36 тур Эвертон 0 : 3 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 18 тур Манчестер Сити 1 : 1 Эвертон Англия. Премьер-лига, 27 тур Эвертон 0 : 1 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 12 тур Манчестер Сити 3 : 0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 38 тур Манчестер Сити 5 : 0 Эвертон Англия. Кубок, 1/4 финала Эвертон 0 : 2 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 16 тур Эвертон 1 : 3 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 21 тур Манчестер Сити 2 : 1 Эвертон Англия. Премьер-лига, 7 тур Эвертон 1 : 3 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 27 тур Эвертон 0 : 2 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 17 тур Манчестер Сити 3 : 1 Эвертон Англия. Премьер-лига, 32 тур Эвертон 1 : 3 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 2 тур Манчестер Сити 1 : 1 Эвертон Англия. Премьер-лига, 21 тур Эвертон 4 : 0 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 8 тур Манчестер Сити 1 : 1 Эвертон Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала Манчестер Сити 3 : 1 Эвертон Англия. Премьер-лига, 21 тур Манчестер Сити 0 : 0 Эвертон Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала Эвертон 2 : 1 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 3 тур Эвертон 0 : 2 Манчестер Сити Англия. Премьер-Лига, 21 тур Эвертон 1 : 1 Манчестер Сити Англия. Премьер-Лига, 15 тур Манчестер Сити 1 : 0 Эвертон Англия. Премьер-Лига, 37 тур Эвертон 2 : 3 Манчестер Сити Англия. Премьер-Лига, 7 тур Манчестер Сити 3 : 1 Эвертон Англия. Премьер-Лига, 30 тур Эвертон 2 : 0 Манчестер Сити Англия. Премьер-Лига, 15 тур Манчестер Сити 1 : 1 Эвертон Англия. Премьер-Лига, 23 тур Эвертон 1 : 0 Манчестер Сити Англия. Премьер-Лига, 6 тур Манчестер Сити 2 : 0 Эвертон Англия. Премьер-Лига, 36 тур Эвертон 2 : 1 Манчестер Сити Англия. Премьер-Лига, 18 тур Манчестер Сити 1 : 2 Эвертон Англия. Премьер-лига, 2 тур Манчестер Сити 0 : 2 Эвертон Англия. Премьер-лига, 22 тур Эвертон 2 : 0 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 34 тур Эвертон 1 : 2 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 17 тур Манчестер Сити 0 : 1 Эвертон Англия. Премьер-лига, 27 тур Манчестер Сити 0 : 2 Эвертон Англия. Премьер-лига, 22 тур Эвертон 1 : 0 Манчестер Сити

Прогноз на матч

«Манчестер Сити» явный фаворит благодаря мощной атаке и стабильности в очных встречах (не проигрывает 16 матчей подряд против Эвертона). Однако хозяева демонстрируют надежную оборону (0.8 пропущенных за пять матчей), что усложнит задачу сопернику. Эвертон, несмотря на слабую атаку, редко пропускает дома (0.8 в среднем за пять матчей), но забить Манчестер Сити будет сложно.

Вероятный исход: ничья или минимальная победа гостей.

Рекомендованные ставки