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«Эвертон» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.50

18 апреля 2025 14:11
Эвертон - Манчестер Сити
19 апр. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 33 тур
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2.5
Ничья – коэф. 2.50
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19 апреля на стадионе «Гудисон Парк» Эвертон (13-е место, 38 очков) сыграет с Манчестер Сити (5-е место, 55 очков), который борется за попадание в топ-4. Хозяева не проигрывают восемь из последних десяти матчей, но атака слаба (в среднем 0.8 гола за игру за пять матчей). Гости демонстрируют рост: не проигрывают пять туров подряд, включая викторию над Кристал Пэлас (5:2). Этот матч станет для Эвертона шансом укрепить позиции в середине таблицы, а для Манчестер Сити – сохранить надежды на Лигу чемпионов.

«Эвертон»

Команда идет 13-й в таблице, набрав 38 очков, и демонстрирует стабильность: не проигрывает восемь из последних десяти матчей. Однако атака неэффективна: забивает в среднем 0.8 гола за игру за пять последних матчей (всего 4 гола). Лучший бомбардир Илиман Ндиай (9 голов в 31 матче) остается ключевым, но коллектив редко создает моменты.

Оборона надежна: пропускает в среднем 0.8 гола за игру за последние пять матчей. В последнем туре победа над Ноттингем Форест (0:1) подтвердила устойчивость в защите, но атака продолжает разочаровывать.

«Манчестер Сити»

Гости идут пятыми в таблице, набрав 55 очков, и демонстрируют стабильность: не проигрывают пять туров подряд. Атака остается главным преимуществом – забивает в среднем 2.2 гола за игру за пять матчей (всего 11 голов). Лучший бомбардир Эрлинг Холанд (30 голов в 40 матчах) в отличной форме.

Оборона улучшилась: пропускает в среднем 1 гол за игру за последние пять матчей. Однако в последнем поединке против Кристал Пэлас (5:2) команда показала, что защита может дрогнуть в напряженных моментах.

Факты о командах

«Эвертон»

  • Не проигрывает 8 из последних 10 матчей.
  • В среднем 0.8 гола за игру в атаке за последние 5 игр.
  • Пропускает в среднем 0.8 гола за игру в защите за последние 5 игр.

«Манчестер Сити»

  • Не проигрывает 16 из последних 16 матчей против Эвертона.
  • В среднем 2.2 гола за игру в атаке за последние 5 игр.
  • Пропускает в среднем 1 гол за игру в защите за последние 5 игр.

Личные встречи
28% (11)
18% (7)
54% (21)
38
Забитых мячей
62
0.97
В среднем за матч
1.59
4:0
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:0
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Эвертон
0 : 2
19.04.2025
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Манчестер Сити
1 : 1
26.12.2024
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Манчестер Сити
2 : 0
10.02.2024
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Эвертон
1 : 3
27.12.2023
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Эвертон
0 : 3
14.05.2023
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Манчестер Сити
1 : 1
31.12.2022
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Эвертон
0 : 1
26.02.2022
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Сити
3 : 0
21.11.2021
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Манчестер Сити
5 : 0
23.05.2021
Эвертон
Англия. Кубок, 1/4 финала
Эвертон
0 : 2
20.03.2021
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Эвертон
1 : 3
17.02.2021
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Манчестер Сити
2 : 1
01.01.2020
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
1 : 3
28.09.2019
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Эвертон
0 : 2
06.02.2019
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Сити
3 : 1
15.12.2018
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Эвертон
1 : 3
31.03.2018
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.08.2017
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Эвертон
4 : 0
15.01.2017
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Сити
1 : 1
15.10.2016
Эвертон
Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала
Манчестер Сити
3 : 1
27.01.2016
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Манчестер Сити
0 : 0
13.01.2016
Эвертон
Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала
Эвертон
2 : 1
06.01.2016
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Эвертон
0 : 2
23.08.2015
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Эвертон
1 : 1
10.01.2015
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Манчестер Сити
1 : 0
06.12.2014
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Эвертон
2 : 3
03.05.2014
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 1
05.10.2013
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Эвертон
2 : 0
16.03.2013
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Манчестер Сити
1 : 1
01.12.2012
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Эвертон
1 : 0
31.01.2012
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Манчестер Сити
2 : 0
24.09.2011
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Эвертон
2 : 1
07.05.2011
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Манчестер Сити
1 : 2
20.12.2010
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Манчестер Сити
0 : 2
24.03.2010
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Эвертон
2 : 0
16.01.2010
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Эвертон
1 : 2
25.04.2009
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Сити
0 : 1
13.12.2008
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Манчестер Сити
0 : 2
25.02.2008
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Эвертон
1 : 0
12.01.2008
Манчестер Сити
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Прогноз на матч

«Манчестер Сити» явный фаворит благодаря мощной атаке и стабильности в очных встречах (не проигрывает 16 матчей подряд против Эвертона). Однако хозяева демонстрируют надежную оборону (0.8 пропущенных за пять матчей), что усложнит задачу сопернику. Эвертон, несмотря на слабую атаку, редко пропускает дома (0.8 в среднем за пять матчей), но забить Манчестер Сити будет сложно.

Вероятный исход: ничья или минимальная победа гостей.

Рекомендованные ставки

  • Ничья – коэф. 2.50
  • Обе забьют – Нет – коэф. 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэф. 1.90
  • Индивидуальный тотал «Эвертона» меньше 0.5 – коэф. 2.00

2.5
Ничья – коэф. 2.50
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Автор: Рассказов Михаил
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Эвертон
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