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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Манчестер Сити
Эвертон - Манчестер Сити: обзор матча 03 мая 2014
Эвертон
03.05.2014, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
2 : 3
Завершен
Манчестер Сити
11'
Р. Баркли
65'
Р. Лукаку
22'
С. Агуэро
43'
Э. Джеко
48'
Э. Джеко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Манчестер Сити
83'
Желтая карточка
Э. Джеко
Замена
Э. МакГиди
️️️️
Л. Осман
83'
74'
Замена
Д. Сильва
️️️️
С. Насри
66'
Желтая карточка
М. Демичелис
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
Ф. Ягиелка
66'
66'
Замена
А. Коларов
️️️️
Я. Туре
ГОЛ! 2:3!
Р. Лукаку
Пас отдал
Л. Бэйнс
65'
48'
ГОЛ! 1:3!
Э. Джеко
Пас отдал
С. Насри
43'
ГОЛ! 1:2!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Милнер
39'
Желтая карточка
Х. Гарсия
28'
Замена
Фернандиньо
️️️️
С. Агуэро
26'
Травма
С. Агуэро
22'
ГОЛ! 1:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Я. Туре
ГОЛ! 1:0!
Р. Баркли
Пас отдал
С. Нейсмит
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
(К)
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Стивен Нейсмит
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ОП
21
Леон Осман
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
21
Антолин Алькарас
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
20
Джеймс Милнер
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эвертон
1
Жоэль
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
4
Райан Ледсон
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-1-4-1
1
Ховард
3
Бэйнс
6
Стоунз
19
Ягиелка
23
Коулмен
16
МакКарти
14
Нейсмит
21
Осман
6
Баркли
21
Алькарас
9
Лукаку
4-4-2
1
Харт
5
Сабалета
4
Компани
2
Демичелис
3
Клиши
20
Милнер
42
Туре
6
Хави Гарсия
14
Насри
10
Джеко
10
Агуэро
21
Осман
46
МакГиди
46
МакГиди
21
Осман
19
Ягиелка
10
Деулофеу
10
Деулофеу
19
Ягиелка
42
Туре
11
Коларов
11
Коларов
42
Туре
10
Агуэро
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
10
Агуэро
14
Насри
21
Сильва
21
Сильва
14
Насри
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Сити
1
Жоэль
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
21
Альваро Негредо
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
21
Альваро Негредо
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Эвертон - Манчестер Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 19:55 (прямая)
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