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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Эвертон
Манчестер Сити - Эвертон: обзор матча 01 января 2020
Манчестер Сити
01.01.2020, среда, 20:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Эвертон
51'
Г. Жезус
58'
Г. Жезус
71'
Ришарлисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Эвертон
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Р. Марез
90'
+3
86'
Желтая карточка
Д. Калверт-Льюин
Замена
Д. Сильва
️️️️
Ф. Фоден
83'
79'
Желтая карточка
Т. Дэвис
71'
ГОЛ! 2:1!
Ришарлисон
Пас отдал
Т. Уолкотт
69'
Желтая карточка
Ф. Делф
66'
Замена
М. Кен
️️️️
Г. Сигурдссон
59'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Ш. Коулмен
ГОЛ! 2:0!
Г. Жезус
Пас отдал
Р. Марез
58'
ГОЛ! 1:0!
Г. Жезус
Пас отдал
И. Гюндоган
51'
30'
Желтая карточка
Й. Мина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Браво
23
Менди
24
Гарсия
2
Канселу
16
Родри
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
47
Фоден
11
Де Брюйне
26
Марез
9
Жезус
3-2-2-1-2
1
Пикфорд
19
Сидибе
27
Холгейт
22
Мина
23
Коулмен
12
Динь
18
Делф
22
Дэвис
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
47
Фоден
21
Сильва
21
Сильва
47
Фоден
26
Марез
19
Стерлинг
19
Стерлинг
26
Марез
23
Коулмен
32
Уолкотт
32
Уолкотт
23
Коулмен
10
Сигурдссон
9
Кен
9
Кен
10
Сигурдссон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Эвертон
33
Скотт Карсон
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Бернарду Силва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Бернарду Силва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Манчестер Сити - Эвертон
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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