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Расписание матчей
Англия. Кубок
Эвертон - Манчестер Сити
Эвертон - Манчестер Сити: обзор матча 20 марта 2021
Эвертон
20.03.2021, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 1/4 финала
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
84'
И. Гюндоган
90'
К. Де Брюйне
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эвертон - Манчестер Сити
90'
ГОЛ! 0:2!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Родри
89'
Замена
Родри
️️️️
И. Гюндоган
Замена
А. Ивоби
️️️️
М. Холгейт
87'
84'
ГОЛ! 0:1!
И. Гюндоган
79'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Р. Стерлинг
Желтая карточка
А. Гомеш
75'
64'
Замена
Р. Марез
️️️️
Б. Силва
57'
Желтая карточка
Фернандиньо
Желтая карточка
Аллан
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Эвертон
30
Гарри Тайрер
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Кайл Джон
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
33
Натан Бродхед
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
16
Родри
ОП
11
Кевин Де Брюйне
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Виржиния
27
Холгейт
22
Мина
4
Годфри
12
Динь
23
Коулмен
20
Гомеш
25
Аллан
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
4-2-3-1
1
Стеффен
2
Уокер
3
Диаш
14
Ляпорт
47
Зинченко
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
47
Фоден
20
Силва
19
Стерлинг
9
Жезус
27
Холгейт
17
Ивоби
17
Ивоби
27
Холгейт
20
Гюндоган
16
Родри
16
Родри
20
Гюндоган
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
20
Силва
26
Марез
26
Марез
20
Силва
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Сити
30
Гарри Тайрер
ВР
21
Тайлер Оньянго
ЦП
33
Натан Бродхед
ЦФ
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Кайл Джон
ПЗ
22
Том Дэвис
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
14
Ферран Торрес
ПВ
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
30
Гарри Тайрер
ВР
21
Тайлер Оньянго
ЦП
33
Натан Бродхед
ЦФ
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Кайл Джон
ПЗ
22
Том Дэвис
ЦП
Остались в запасе
14
Ферран Торрес
ПВ
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Эвертон - Манчестер Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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