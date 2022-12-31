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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Эвертон
Манчестер Сити - Эвертон: обзор матча 31 декабря 2022
Манчестер Сити
31.12.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
24'
Э. Холанд
64'
Д. Грей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Эвертон
90'
+10
Желтая карточка
Н. Мопе
90'
+2
Замена
А. Дукуре
️️️️
Б. Годфри
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Д. Грилиш
87'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Р. Льюис
87'
Замена
Х. Альварес
️️️️
Б. Силва
87'
78'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
И. Гуйе
70'
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
Н. Паттерсон
70'
Замена
Н. Мопе
️️️️
Д. Калверт-Льюин
64'
ГОЛ! 1:1!
Д. Грей
Пас отдал
И. Гуйе
63'
Желтая карточка
А. Онана
45'
Желтая карточка
Д. Тарковски
Желтая карточка
Э. Холанд
44'
33'
Желтая карточка
Н. Паттерсон
Желтая карточка
К. Де Брюйне
30'
ГОЛ! 1:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Р. Марез
24'
Желтая карточка
Б. Силва
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
24
Амаду Онана
ОП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
21
Исаак Прайс
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
6
Стоунз
28
Аканджи
15
Аке
82
Льюис
16
Родри
10
Грилиш
20
Силва
26
Марез
9
Холанд
26
Де Брюйне
3-4-2-1
1
Пикфорд
4
Годфри
15
Коди
6
Тарковски
2
Паттерсон
5
Гуйе
24
Онана
16
Миколенко
10
Грей
17
Ивоби
9
Калверт-Льюин
10
Грилиш
47
Фоден
47
Фоден
10
Грилиш
82
Льюис
20
Гюндоган
20
Гюндоган
82
Льюис
20
Силва
19
Альварес
19
Альварес
20
Силва
2
Паттерсон
23
Коулмен
23
Коулмен
2
Паттерсон
4
Годфри
6
Дукуре
6
Дукуре
4
Годфри
5
Гуйе
22
Дэвис
22
Дэвис
5
Гуйе
9
Калверт-Льюин
11
Мопе
11
Мопе
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Манчестер Сити
Эвертон
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
21
Исаак Прайс
ЦП
11
Дуайт Макнил
ЛВ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
21
Исаак Прайс
ЦП
11
Дуайт Макнил
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Манчестер Сити - Эвертон
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
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