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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Манчестер Сити
Эвертон - Манчестер Сити: обзор матча 17 февраля 2021
Эвертон
17.02.2021, среда, 23:15
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
37'
Ришарлисон
32'
Ф. Фоден
63'
Р. Марез
77'
Б. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Манчестер Сити
90'
+1
Замена
Фернандиньо
️️️️
Родри
80'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Р. Стерлинг
77'
ГОЛ! 1:3!
Б. Силва
Пас отдал
Г. Жезус
Замена
Х. Родригес
️️️️
Т. Дэвис
69'
Замена
Д. Кинг
️️️️
А. Ивоби
69'
67'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
63'
ГОЛ! 1:2!
Р. Марез
Пас отдал
Б. Силва
Желтая карточка
Ришарлисон
45'
ГОЛ! 1:1!
Ришарлисон
37'
32'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Фоден
Желтая карточка
А. Дукуре
28'
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
Й. Мина
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Эвертон
1
Робин Ольсен
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Пикфорд
5
Кин
27
Холгейт
4
Годфри
12
Динь
22
Мина
22
Дэвис
6
Дукуре
17
Ивоби
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
14
Ляпорт
3
Диаш
2
Канселу
16
Родри
26
Марез
20
Силва
19
Стерлинг
9
Жезус
47
Фоден
22
Мина
23
Коулмен
23
Коулмен
22
Мина
22
Дэвис
23
Родригес
23
Родригес
22
Дэвис
17
Ивоби
7
Кинг
7
Кинг
17
Ивоби
16
Родри
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
16
Родри
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Сити
21
Тайлер Оньянго
ЦП
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
1
Робин Ольсен
ВР
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
11
Бернард
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
14
Ферран Торрес
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
21
Тайлер Оньянго
ЦП
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
1
Робин Ольсен
ВР
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
11
Бернард
ЛВ
Остались в запасе
14
Ферран Торрес
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Эвертон - Манчестер Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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