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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Эвертон
Манчестер Сити - Эвертон: обзор матча 24 марта 2010
Манчестер Сити
24.03.2010, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Эвертон
34'
Т. Кэхилл
85'
М. Артета
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Эвертон
+2
Замена
Д. Йобо
️️️️
М. Артета
ГОЛ! 0:2!
М. Артета
Пас отдал
Д. Родуэлл
Замена
П. Виейра
️️️️
М. Ричардс
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Л. Саа
Желтая карточка
Н. Де Йонг
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
А. Джонсон
Желтая карточка
Ш. Гивен
+3
Желтая карточка
С. Пиенаар
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
С. Айрленд
ГОЛ! 0:1!
Т. Кэхилл
Пас отдал
Л. Бэйнс
Желтая карточка
Д. Хейтинга
Желтая карточка
К. Тевес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
4
Венсан Компани
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЛП
7
Стивен Айрленд
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
39
Крейг Беллами
ПП
11
Адам Джонсон
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
25
Сильвен Дистен
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
3
Лейтон Бэйнс
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
5
Джон Хейтинга
ЛП
17
Тим Кэхилл
ЦП
8
Микель Артета
ЦП
20
Стивен Пиенаар
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
21
Леон Осман
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
4-4-2
24
Гивен
4
Компани
2
Туре
5
Сабалета
4
Ричардс
18
Бэрри
7
Айрленд
34
Де Йонг
39
Беллами
32
Тевес
11
Джонсон
4-4-2
1
Ховард
18
Невилл
19
Ягиелка
3
Бэйнс
25
Дистен
20
Пиенаар
17
Кэхилл
8
Артета
5
Хейтинга
21
Осман
28
Саа
4
Ричардс
0
Виейра
0
Виейра
4
Ричардс
7
Айрленд
98
Райт-Филлипс
98
Райт-Филлипс
7
Айрленд
11
Джонсон
24
Санта Крус
24
Санта Крус
11
Джонсон
8
Артета
2
Йобо
2
Йобо
8
Артета
28
Саа
6
Родуэлл
6
Родуэлл
28
Саа
Остались в запасе
Манчестер Сити
Эвертон
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
Главный тренер
Марк Хьюз
13
Карло Нэш
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Манчестер Сити - Эвертон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:40 (прямая)
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