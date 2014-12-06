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Манчестер Сити - Эвертон
Манчестер Сити - Эвертон: обзор матча 06 декабря 2014
Манчестер Сити
06.12.2014, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Эвертон
24'
Я. Туре (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Эвертон
90'
Желтая карточка
Р. Баркли
Желтая карточка
Я. Туре
88'
88'
Замена
Л. Осман
️️️️
К. Миральяс
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Х. Навас
78'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Х. Анхель Посо
63'
56'
Замена
Р. Баркли
️️️️
М. Бешич
52'
Желтая карточка
Г. Бэрри
Желтая карточка
Фернандо
26'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Туре
24'
Желтая карточка
Э. Мангала
18'
11'
Желтая карточка
Ш. Коулмен
Замена
Х. Анхель Посо
️️️️
С. Агуэро
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Фернандо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
21
Леон Осман
ПП
3-3-3-1
1
Харт
16
Навас
5
Мангала
2
Демичелис
3
Клиши
5
Фернандо
5
Сабалета
14
Насри
20
Милнер
42
Туре
10
Агуэро
3-3-1-3
1
Ховард
2
Хибберт
19
Ягиелка
25
Дистен
23
Коулмен
17
Бешич
3
Бэйнс
18
Бэрри
9
Лукаку
9
Это'О
87
Миральяс
10
Агуэро
14
Посо
14
Посо
10
Агуэро
16
Навас
8
Лэмпард
8
Лэмпард
16
Навас
Посо
10
Джеко
10
Джеко
Посо
17
Бешич
6
Баркли
6
Баркли
17
Бешич
87
Миральяс
21
Осман
21
Осман
87
Миральяс
Остались в запасе
Манчестер Сити
Эвертон
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Манчестер Сити - Эвертон
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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