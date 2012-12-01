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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Эвертон
Манчестер Сити - Эвертон: обзор матча 01 декабря 2012
Манчестер Сити
01.12.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
42'
К. Тевес (П)
32'
М. Феллайни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Эвертон
90'
+2
Замена
Д. Хейтинга
️️️️
Н. Елавич
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
88'
Замена
М. Балотелли
️️️️
Э. Джеко
81'
74'
Замена
Б. Овьедо
️️️️
С. Нейсмит
69'
Желтая карточка
М. Феллайни
Замена
С. Агуэро
️️️️
К. Тевес
68'
Желтая карточка
Д. Лескотт
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Тевес
42'
32'
ГОЛ! 0:1!
М. Феллайни
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
А. Коларов
8'
Травма
А. Коларов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
14
Самир Насри
ЛВ
18
Гарет Бэрри
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
32
Карлос Тевес
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ЦП
25
Маруан Феллайни
АП
14
Стивен Нейсмит
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
4-2-3-1
1
Харт
11
Коларов
4
Компани
15
Лескотт
13
Майкон
18
Бэрри
42
Туре
14
Насри
21
Сильва
32
Тевес
10
Джеко
4-4-1-1
1
Ховард
2
Хибберт
25
Дистен
19
Ягиелка
3
Бэйнс
14
Нейсмит
24
Гибсон
21
Осман
20
Пиенаар
25
Феллайни
18
Елавич
11
Коларов
5
Сабалета
5
Сабалета
11
Коларов
32
Тевес
10
Агуэро
10
Агуэро
32
Тевес
10
Джеко
45
Балотелли
45
Балотелли
10
Джеко
14
Нейсмит
16
Овьедо
16
Овьедо
14
Нейсмит
18
Елавич
5
Хейтинга
5
Хейтинга
18
Елавич
Остались в запасе
Манчестер Сити
Эвертон
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
82
Ян Муха
ВР
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Манчестер Сити - Эвертон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:40 (прямая)
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