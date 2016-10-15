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Манчестер Сити - Эвертон
Манчестер Сити - Эвертон: обзор матча 15 октября 2016
Манчестер Сити
15.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
72'
Нолито
64'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Эвертон
90'
+1
Замена
Р. Мори
️️️️
Т. Клеверли
Замена
В. Компани
️️️️
И. Гюндоган
90'
85'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
84'
Замена
К. Миральяс
️️️️
Я. Боласи
81'
Желтая карточка
Ш. Коулмен
ГОЛ! 1:1!
Нолито
Пас отдал
Д. Сильва
72'
Замена
Нолито
️️️️
Л. Сане
71'
Пенальти не реализован!
С. Агуэро
70'
64'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Я. Боласи
57'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Ж. Деулофеу
Замена
С. Агуэро
️️️️
К. Ихеначо
56'
Пенальти не реализован!
К. Де Брюйне
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
8
Том Клеверли
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
11
Янник Боласи
РФ
Главный тренер
Рональд Куман
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
3
Нолито
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
3-2-3-2
1
Браво
3
Клиши
30
Отаменди
6
Стоунз
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
21
Сильва
10
Сане
17
Ихеначо
11
Де Брюйне
4-1-2-3
1
Стекеленбург
23
Коулмен
19
Ягиелка
5
Уилльямс
16
Овьедо
5
Гуйе
8
Клеверли
18
Бэрри
11
Боласи
10
Деулофеу
9
Лукаку
20
Гюндоган
4
Компани
4
Компани
20
Гюндоган
10
Сане
3
Нолито
3
Нолито
10
Сане
17
Ихеначо
10
Агуэро
10
Агуэро
17
Ихеначо
8
Клеверли
26
Мори
26
Мори
8
Клеверли
10
Деулофеу
16
МакКарти
16
МакКарти
10
Деулофеу
11
Боласи
87
Миральяс
87
Миральяс
11
Боласи
Остались в запасе
Манчестер Сити
Эвертон
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Манчестер Сити - Эвертон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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