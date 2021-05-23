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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Эвертон
Манчестер Сити - Эвертон: обзор матча 23 мая 2021
Манчестер Сити
23.05.2021, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
5 : 0
Завершен
Эвертон
11'
К. Де Брюйне
14'
Г. Жезус
53'
Ф. Фоден
71'
С. Агуэро
76'
С. Агуэро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Эвертон
78'
Замена
Н. Нкунку
️️️️
Ришарлисон
ГОЛ! 5:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Фернандиньо
76'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Г. Жезус
74'
ГОЛ! 4:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Фернандиньо
71'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
68'
Замена
С. Агуэро
️️️️
Р. Марез
65'
59'
Замена
Бернард
️️️️
Г. Сигурдссон
57'
Замена
А. Ивоби
️️️️
А. Дукуре
Замена
Родри
️️️️
Ф. Фоден
56'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Фоден
Пас отдал
Р. Стерлинг
53'
36'
Пенальти не реализован!
Г. Сигурдссон
Желтая карточка
Р. Диаш
35'
22'
Желтая карточка
М. Холгейт
ГОЛ! 2:0!
Г. Жезус
Пас отдал
К. Де Брюйне
14'
ГОЛ! 1:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Р. Марез
11'
7'
Желтая карточка
Ришарлисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
25
Аллан
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Эвертон
1
Робин Ольсен
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Кайл Джон
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
4-1-3-2
31
Эдерсон
47
Зинченко
3
Диаш
6
Стоунз
2
Уокер
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
26
Марез
9
Жезус
47
Фоден
4-3-1-2
1
Пикфорд
4
Годфри
5
Кин
27
Холгейт
12
Динь
6
Дукуре
25
Аллан
22
Дэвис
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
9
Жезус
14
Торрес
14
Торрес
9
Жезус
47
Фоден
16
Родри
16
Родри
47
Фоден
26
Марез
10
Агуэро
10
Агуэро
26
Марез
47
Ришарлисон
27
Нкунку
27
Нкунку
47
Ришарлисон
6
Дукуре
17
Ивоби
17
Ивоби
6
Дукуре
10
Сигурдссон
11
Бернард
11
Бернард
10
Сигурдссон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Эвертон
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Робин Ольсен
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Кайл Джон
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Кайл Джон
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Манчестер Сити - Эвертон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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