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Манчестер Сити - Эвертон
Манчестер Сити - Эвертон: обзор матча 15 декабря 2018
Манчестер Сити
15.12.2018, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Эвертон
22'
Г. Жезус
50'
Г. Жезус
69'
Р. Стерлинг
65'
Д. Калверт-Льюин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Эвертон
81'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
Г. Сигурдссон
76'
Желтая карточка
Д. Калверт-Льюин
Желтая карточка
Ф. Делф
76'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Р. Марез
75'
ГОЛ! 3:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Фернандиньо
69'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Л. Сане
66'
65'
ГОЛ! 2:1!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Л. Динь
57'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Бернард
ГОЛ! 2:0!
Г. Жезус
Пас отдал
Л. Сане
50'
ГОЛ! 1:0!
Г. Жезус
Пас отдал
Л. Сане
22'
19'
Желтая карточка
Л. Динь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-3-3-1
31
Эдерсон
30
Отаменди
14
Ляпорт
2
Уокер
18
Делф
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
10
Сане
20
Силва
26
Марез
9
Жезус
3-2-1-2-2
1
Пикфорд
4
Зума
5
Кин
22
Мина
23
Коулмен
12
Динь
20
Гомеш
10
Сигурдссон
11
Бернард
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
26
Марез
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
26
Марез
10
Сане
19
Стерлинг
19
Стерлинг
10
Сане
11
Бернард
11
Лукман
11
Лукман
11
Бернард
10
Сигурдссон
22
Дэвис
22
Дэвис
10
Сигурдссон
11
Бернард
32
Уолкотт
32
Уолкотт
11
Бернард
Остались в запасе
Манчестер Сити
Эвертон
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Манчестер Сити - Эвертон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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