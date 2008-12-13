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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Эвертон
Манчестер Сити - Эвертон: обзор матча 13 декабря 2008
Манчестер Сити
13.12.2008, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Эвертон
90+2'
Т. Кэхилл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Эвертон
+2
ГОЛ! 0:1!
Т. Кэхилл
Пас отдал
Л. Осман
+1
Желтая карточка
М. Феллайни
Замена
Д. Васселл
️️️️
Робиньо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Майкл Болл
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Стивен Айрленд
ЛП
8
Элано
ЦП
4
Венсан Компани
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ПП
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЛЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
21
Леон Осман
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
20
Стивен Пиенаар
ЦП
7
Сегундо Кастильо
ПП
17
Тим Кэхилл
ЦФ
8
Микель Артета
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Сити
1
Каспер Шмейхель
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
37
Дариус Васселл
ЛП
0
Дитмар Хаманн
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
21
Жо
ЦФ
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
4-4-1
1
Харт
3
Болл
4
Ричардс
22
Данн
5
Сабалета
7
Айрленд
8
Элано
4
Компани
98
Райт-Филлипс
70
Робиньо
4-4-2
1
Ховард
18
Невилл
2
Йобо
19
Ягиелка
15
Лескотт
7
Кастильо
25
Феллайни
20
Пиенаар
21
Осман
8
Артета
17
Кэхилл
70
Робиньо
37
Васселл
37
Васселл
70
Робиньо
21
Жо
21
Жо
Остались в запасе
Манчестер Сити
Эвертон
1
Каспер Шмейхель
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
0
Дитмар Хаманн
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
13
Карло Нэш
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Каспер Шмейхель
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
0
Дитмар Хаманн
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Манчестер Сити - Эвертон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 00:55 (в записи)
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