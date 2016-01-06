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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Эвертон - Манчестер Сити
Эвертон - Манчестер Сити: обзор матча 06 января 2016
Эвертон
06.01.2016, среда, 23:00
Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эвертон - Манчестер Сити
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Желтые карточки
0
0
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