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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Манчестер Сити
Эвертон - Манчестер Сити: обзор матча 28 сентября 2019
Эвертон
28.09.2019, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
33'
Д. Калверт-Льюин
24'
Г. Жезус
71'
Р. Марез
84'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Манчестер Сити
86'
Замена
Д. Сильва
️️️️
Р. Стерлинг
84'
ГОЛ! 1:3!
Р. Стерлинг
Замена
Т. Дэвис
️️️️
М. Шнейдерлен
81'
80'
Замена
Б. Силва
️️️️
К. Де Брюйне
Замена
М. Кен
️️️️
А. Ивоби
74'
71'
ГОЛ! 1:2!
Р. Марез
Желтая карточка
Й. Мина
70'
66'
Замена
С. Агуэро
️️️️
Г. Жезус
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
59'
51'
Желтая карточка
Н. Отаменди
38'
Желтая карточка
Родри
ГОЛ! 1:1!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Ш. Коулмен
33'
24'
ГОЛ! 0:1!
Г. Жезус
Пас отдал
К. Де Брюйне
Замена
А. Ивоби
️️️️
Т. Уолкотт
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
23
Шеймус Коулмен
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
32
Тео Уолкотт
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Эвертон
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Пикфорд
12
Динь
22
Мина
5
Кин
23
Коулмен
14
Шнейдерлен
18
Делф
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
32
Уолкотт
9
Калверт-Льюин
3-1-2-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
30
Отаменди
47
Зинченко
16
Родри
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
26
Марез
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
9
Жезус
14
Шнейдерлен
22
Дэвис
22
Дэвис
14
Шнейдерлен
32
Уолкотт
17
Ивоби
17
Ивоби
32
Уолкотт
Ивоби
9
Кен
9
Кен
Ивоби
19
Стерлинг
21
Сильва
21
Сильва
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
20
Силва
20
Силва
11
Де Брюйне
9
Жезус
10
Агуэро
10
Агуэро
9
Жезус
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Сити
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Эвертон - Манчестер Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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