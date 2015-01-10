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Эвертон - Манчестер Сити
Эвертон - Манчестер Сити: обзор матча 10 января 2015
Эвертон
10.01.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
78'
С. Нейсмит
74'
Фернандиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Манчестер Сити
90'
+2
Замена
А. Коларов
️️️️
С. Насри
82'
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Фернандиньо
ГОЛ! 1:1!
С. Нейсмит
Пас отдал
Л. Бэйнс
78'
Замена
К. Миральяс
️️️️
Э. МакГиди
77'
74'
ГОЛ! 0:1!
Фернандиньо
Пас отдал
Д. Сильва
69'
Желтая карточка
Фернандиньо
67'
Замена
С. Агуэро
️️️️
С. Йоветич
Желтая карточка
Д. Стоунз
63'
50'
Желтая карточка
Э. Мангала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Фернандо
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эвертон
45
Расселл Гриффитс
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Жоэль
3
Бэйнс
19
Ягиелка
6
Стоунз
23
Коулмен
17
Бешич
6
Баркли
18
Бэрри
46
МакГиди
14
Нейсмит
9
Лукаку
3-3-2-1-1
1
Харт
16
Навас
5
Мангала
2
Демичелис
5
Сабалета
5
Фернандо
3
Клиши
5
Фернандиньо
14
Насри
21
Сильва
9
Йоветич
46
МакГиди
87
Миральяс
87
Миральяс
46
МакГиди
14
Насри
11
Коларов
11
Коларов
14
Насри
5
Фернандиньо
8
Лэмпард
8
Лэмпард
5
Фернандиньо
9
Йоветич
10
Агуэро
10
Агуэро
9
Йоветич
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Сити
45
Расселл Гриффитс
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
45
Расселл Гриффитс
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Эвертон - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Гудисон Парк
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