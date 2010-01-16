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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Манчестер Сити
Эвертон - Манчестер Сити: обзор матча 16 января 2010
Эвертон
16.01.2010, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Манчестер Сити
37'
С. Пиенаар
45+2'
Л. Саа (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Манчестер Сити
Замена
Д. Бакстер
️️️️
Л. Донован
+1
Замена
Д. Воган
️️️️
Л. Саа
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
С. Дистен
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
Робиньо
Замена
Б. Мварувари
️️️️
М. Петров
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Саа
+2
ГОЛ! 1:0!
С. Пиенаар
Замена
Робиньо
️️️️
Р. Санта Крус
Травма
Р. Санта Крус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
18
Фил Невилл
(К)
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
14
Динияр Билялетдинов
ПП
10
Лэндон Донован
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
(К)
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
39
Крейг Беллами
ЛП
18
Гарет Бэрри
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
19
Мартин Петров
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
28
Адам Форшоу
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
4-4-2
1
Ховард
3
Бэйнс
5
Хейтинга
25
Дистен
18
Невилл
20
Пиенаар
25
Феллайни
17
Кэхилл
14
Билялетдинов
28
Саа
10
Донован
4-4-2
24
Гивен
5
Сабалета
4
Компани
4
Ричардс
22
Гарридо
19
Петров
18
Бэрри
34
Де Йонг
39
Беллами
24
Санта Крус
32
Тевес
25
Дистен
23
Коулмен
23
Коулмен
25
Дистен
10
Донован
8
Бакстер
8
Бакстер
10
Донован
28
Саа
9
Воган
9
Воган
28
Саа
Робиньо
98
Райт-Филлипс
98
Райт-Филлипс
Робиньо
19
Петров
25
Мварувари
25
Мварувари
19
Петров
24
Санта Крус
70
Робиньо
70
Робиньо
24
Санта Крус
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Сити
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Эвертон - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:25 (прямая)
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