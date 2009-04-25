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Эвертон - Манчестер Сити
Эвертон - Манчестер Сити: обзор матча 25 апреля 2009
Эвертон
25.04.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Сити
90+4'
Д. Гослинг
35'
Робиньо
54'
С. Айрленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Манчестер Сити
ГОЛ! 1:2!
Д. Гослинг
Пас отдал
С. Пиенаар
+4
Замена
Ч. Эванс
️️️️
Элано
Замена
М. Петров
️️️️
Ф. Кайседо
Желтая карточка
Ж. Фернандес
Желтая карточка
Элано
Желтая карточка
Н. Онуоха
Желтая карточка
Ф. Невилл
Замена
Д. Воган
️️️️
Л. Саа
Замена
Т. Кэхилл
️️️️
С. Кастильо
Замена
Д. Гослинг
️️️️
М. Феллайни
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
М. Ричардс
ГОЛ! 0:2!
С. Айрленд
Пас отдал
Робиньо
ГОЛ! 0:1!
Робиньо
Пас отдал
Элано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
7
Сегундо Кастильо
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Леон Осман
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
8
Элано
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Эвертон
17
Тим Кэхилл
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Манчестер Сити
19
Мартин Петров
ЛП
6
Желсон Фернандес
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
3-2-4-1
1
Ховард
2
Хибберт
19
Ягиелка
2
Йобо
3
Бэйнс
18
Невилл
20
Пиенаар
7
Кастильо
25
Феллайни
21
Осман
28
Саа
3-2-3-2
24
Гивен
5
Онуоха
4
Компани
22
Данн
4
Ричардс
3
Бридж
7
Айрленд
34
Де Йонг
8
Элано
10
Кайседо
70
Робиньо
7
Кастильо
17
Кэхилл
17
Кэхилл
7
Кастильо
25
Феллайни
32
Гослинг
32
Гослинг
25
Феллайни
28
Саа
9
Воган
9
Воган
28
Саа
10
Кайседо
19
Петров
19
Петров
10
Кайседо
4
Ричардс
6
Фернандес
6
Фернандес
4
Ричардс
8
Элано
17
Эванс
17
Эванс
8
Элано
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Сити
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Эвертон - Манчестер Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
Гудисон Парк
Посещаемость:
37791 из 40157 зрителей (94%)
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