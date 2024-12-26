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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Эвертон
Манчестер Сити - Эвертон: обзор матча 26 декабря 2024
Манчестер Сити
26.12.2024, четверг, 15:30
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
14'
Б. Силва
36'
И. Ндиайе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Эвертон
Желтая карточка
Ф. Фоден
90'
+4
89'
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
Ш. Коулмен
87'
Желтая карточка
Д. Брэнтуэйт
Замена
Д. Симпсон-Пьюзи
️️️️
Н. Аке
85'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
М. Ковачич
84'
81'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
И. Ндиайе
79'
Желтая карточка
О. Мангала
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Ж. Доку
75'
70'
Замена
А. Броя
️️️️
Д. Калверт-Льюин
Пенальти не реализован!
Э. Холанд
53'
52'
Желтая карточка
Ш. Коулмен
42'
Желтая карточка
В. Миколенко
36'
ГОЛ! 1:1!
И. Ндиайе
ГОЛ! 1:0!
Б. Силва
Пас отдал
Ж. Доку
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
17
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Сити
80
Спайк Бритс
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Макс Аллейн
ЦЗ
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
33
Нико О'Райли
АП
28
Дивин Мубама
ЦФ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
23
Бету
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
4-1-3-2
1
Ортега
24
Гвардиол
15
Аке
25
Аканджи
82
Льюис
8
Ковачич
47
Фоден
20
Силва
17
Савиньо
11
Доку
9
Холанд
4-2-2-1-1
1
Пикфорд
23
Коулмен
4
Брэнтуэйт
6
Тарковски
16
Миколенко
23
Мангала
5
Гуйе
6
Дукуре
7
Ндиайе
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
15
Аке
22
Симпсон-Пьюзи
22
Симпсон-Пьюзи
15
Аке
8
Ковачич
20
Гюндоган
20
Гюндоган
8
Ковачич
11
Доку
26
Де Брюйне
26
Де Брюйне
11
Доку
23
Коулмен
2
Паттерсон
2
Паттерсон
23
Коулмен
7
Ндиайе
35
Линдстрем
35
Линдстрем
7
Ндиайе
9
Калверт-Льюин
27
Броя
27
Броя
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Манчестер Сити
Эвертон
80
Спайк Бритс
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Макс Аллейн
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
23
Бету
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
80
Спайк Бритс
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Макс Аллейн
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
28
Дивин Мубама
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
23
Бету
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Манчестер Сити - Эвертон
1
4
Всего ударов по воротам
24
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
5
Нарушения
5
10
Офсайды
2
2
Количество передач
638
316
Сейвы
2
4
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
2.02
0.64
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Манчестер Сити
- : -
02.12.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2 : 2
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Новости команд
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