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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Эвертон
Манчестер Сити - Эвертон: обзор матча 13 января 2016
Манчестер Сити
13.01.2016, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Эвертон
Замена
Д. Сильва
️️️️
К. Де Брюйне
74'
71'
Замена
А. Коне
️️️️
Л. Осман
71'
Замена
А. Коне
️️️️
Ж. Деулофеу
50'
Желтая карточка
М. Бешич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Леон Осман
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
21
Давид Сильва
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
12
Аарон Леннон
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Харт
3
Санья
30
Отаменди
2
Демичелис
3
Клиши
5
Фернандо
16
Навас
42
Туре
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
10
Агуэро
4-1-3-2
1
Ховард
6
Стоунз
19
Ягиелка
26
Мори
3
Бэйнс
17
Бешич
21
Осман
18
Бэрри
6
Баркли
10
Деулофеу
9
Лукаку
11
Де Брюйне
21
Сильва
21
Сильва
11
Де Брюйне
10
Деулофеу
2
Коне
2
Коне
10
Деулофеу
Остались в запасе
Манчестер Сити
Эвертон
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
12
Аарон Леннон
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
12
Аарон Леннон
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Манчестер Сити - Эвертон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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