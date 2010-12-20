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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Эвертон
Манчестер Сити - Эвертон: обзор матча 20 декабря 2010
Манчестер Сити
20.12.2010, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Эвертон
70'
Ф. Ягиелка (АГ)
6'
Т. Кэхилл
19'
Л. Бэйнс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Эвертон
Вторая желтая
К. Туре
+6
Желтая карточка
К. Туре
+4
Желтая карточка
Г. Бэрри
Замена
Жо
️️️️
М. Балотелли
Травма
М. Балотелли
Замена
Т. Хибберт
️️️️
Ф. Ягиелка
Замена
Л. Саа
️️️️
Д. Родуэлл
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
Л. Осман
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Ф. Ягиелка
Пас отдал
Я. Туре
Вторая желтая
В. Аничебе
Желтая карточка
В. Аничебе
Замена
А. Джонсон
️️️️
Д. Милнер
Желтая карточка
М. Феллайни
Желтая карточка
В. Компани
19'
ГОЛ! 0:2!
Л. Бэйнс
Пас отдал
Т. Кэхилл
ГОЛ! 0:1!
Т. Кэхилл
Пас отдал
Ш. Коулмен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
42
Яя Туре
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Давид Сильва
АП
32
Карлос Тевес
(К)
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
18
Фил Невилл
(К)
ПЗ
21
Леон Осман
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
17
Тим Кэхилл
АП
23
Шеймус Коулмен
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
21
Жо
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
99
Магайе Гуйе
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
24
Якубу Айегбени
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Харт
11
Коларов
2
Туре
4
Компани
5
Сабалета
42
Туре
20
Милнер
18
Бэрри
21
Сильва
45
Балотелли
32
Тевес
4-4-1-1
1
Ховард
18
Невилл
19
Ягиелка
25
Дистен
3
Бэйнс
23
Коулмен
6
Родуэлл
25
Феллайни
21
Осман
17
Кэхилл
28
Аничебе
20
Милнер
11
Джонсон
11
Джонсон
20
Милнер
45
Балотелли
21
Жо
21
Жо
45
Балотелли
19
Ягиелка
2
Хибберт
2
Хибберт
19
Ягиелка
21
Осман
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
21
Осман
6
Родуэлл
28
Саа
28
Саа
6
Родуэлл
Остались в запасе
Манчестер Сити
Эвертон
24
Шей Гивен
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
82
Ян Муха
ВР
99
Магайе Гуйе
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
99
Магайе Гуйе
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Манчестер Сити - Эвертон
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Посещаемость:
45000 из 47405 зрителей (94%)
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:55 (прямая) "Спорт 1" 22:55 (прямая)
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