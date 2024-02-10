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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Эвертон
Манчестер Сити - Эвертон: обзор матча 10 февраля 2024
Манчестер Сити
10.02.2024, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Эвертон
71'
Э. Холанд
85'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Эвертон
90'
+7
Желтая карточка
Д. Гарнер
89'
Замена
Ю. Шермити
️️️️
И. Гуйе
88'
Замена
Л. Доббин
️️️️
Д. Макнил
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Ж. Доку
87'
ГОЛ! 2:0!
Э. Холанд
Пас отдал
К. Де Брюйне
85'
78'
Замена
Бету
️️️️
Д. Калверт-Льюин
78'
Замена
А. Онана
️️️️
Э. Янг
Замена
Б. Силва
️️️️
Х. Альварес
77'
ГОЛ! 1:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Н. Аке
71'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
М. Нуньес
57'
Замена
К. Уокер
️️️️
М. Аканджи
57'
56'
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
Б. Годфри
54'
Желтая карточка
И. Гуйе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
(К)
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Джейкоб Райт
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
23
Бету
ЦФ
4-1-1-1-3
31
Эдерсон
28
Аканджи
6
Стоунз
15
Аке
3
Диаш
16
Родри
27
Нуньес
47
Фоден
9
Холанд
19
Альварес
11
Доку
3-4-2-1
1
Пикфорд
4
Годфри
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
16
Миколенко
37
Гарнер
5
Гуйе
15
Янг
11
Харрисон
11
Макнил
9
Калверт-Льюин
28
Аканджи
2
Уокер
2
Уокер
28
Аканджи
19
Альварес
20
Силва
20
Силва
19
Альварес
27
Нуньес
26
Де Брюйне
26
Де Брюйне
27
Нуньес
11
Доку
10
Грилиш
10
Грилиш
11
Доку
4
Годфри
23
Коулмен
23
Коулмен
4
Годфри
15
Янг
24
Онана
24
Онана
15
Янг
11
Макнил
11
Доббин
11
Доббин
11
Макнил
5
Гуйе
9
Шермити
9
Шермити
5
Гуйе
9
Калверт-Льюин
23
Бету
23
Бету
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Манчестер Сити
Эвертон
1
Стефан Ортега
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Манчестер Сити - Эвертон
2
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
9
0
Нарушения
6
11
Офсайды
1
2
Количество передач
758
289
Сейвы
1
1
Точность передач %
92
75
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
11
1
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.52
0.25
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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