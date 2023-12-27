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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Манчестер Сити
Эвертон - Манчестер Сити: обзор матча 27 декабря 2023
Эвертон
27.12.2023, среда, 23:15
Англия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
29'
Д. Харрисон
53'
Ф. Фоден
64'
Х. Альварес (П)
86'
Б. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Манчестер Сити
86'
ГОЛ! 1:3!
Б. Силва
81'
Желтая карточка
Д. Грилиш
Замена
А. Данжума
️️️️
Д. Харрисон
80'
Желтая карточка
Д. Брэнтуэйт
78'
Замена
М. Кин
️️️️
А. Гомеш
65'
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
Бету
65'
65'
Замена
М. Ковачич
️️️️
М. Нуньес
64'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Х. Альварес
Желтая карточка
Д. Пикфорд
63'
Желтая карточка
А. Гомеш
60'
59'
Желтая карточка
М. Аканджи
53'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Фоден
Пас отдал
Б. Силва
43'
Замена
Й. Гвардиол
️️️️
Д. Стоунз
Желтая карточка
Н. Паттерсон
39'
ГОЛ! 1:0!
Д. Харрисон
Пас отдал
Д. Макнил
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К)
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
20
Махамаду Сусохо
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Мика Хэмилтон
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
2
Паттерсон
24
Онана
37
Гарнер
20
Гомеш
11
Макнил
11
Харрисон
23
Бету
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
28
Аканджи
15
Аке
6
Стоунз
16
Родри
27
Нуньес
47
Фоден
20
Силва
10
Грилиш
19
Альварес
20
Гомеш
5
Кин
5
Кин
20
Гомеш
11
Харрисон
7
Данжума
7
Данжума
11
Харрисон
23
Бету
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
23
Бету
6
Стоунз
24
Гвардиол
24
Гвардиол
6
Стоунз
27
Нуньес
8
Ковачич
8
Ковачич
27
Нуньес
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Сити
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
20
Махамаду Сусохо
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
17
Мика Хэмилтон
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
20
Махамаду Сусохо
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
17
Мика Хэмилтон
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Эвертон - Манчестер Сити
4
2
Всего ударов по воротам
8
23
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
8
Нарушения
13
5
Офсайды
1
1
Количество передач
290
766
Сейвы
6
1
Точность передач %
72
90
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
1
10
xG (ожидаемые голы)
1.05
2.63
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
Стадион:
Гудисон Парк
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