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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Манчестер Сити
Эвертон - Манчестер Сити: обзор матча 14 мая 2023
Эвертон
14.05.2023, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Сити
37'
И. Гюндоган
39'
Э. Холанд
51'
И. Гюндоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Манчестер Сити
90'
+1
Замена
С. Гомес
️️️️
Р. Диаш
88'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Родри
78'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Э. Холанд
77'
Замена
Б. Силва
️️️️
И. Гюндоган
Замена
Д. Грей
️️️️
Д. Гарнер
76'
Замена
А. Онана
️️️️
И. Гуйе
56'
Замена
К. Коди
️️️️
М. Холгейт
56'
51'
ГОЛ! 0:3!
И. Гюндоган
Желтая карточка
Д. Гарнер
49'
Замена
Н. Мопе
️️️️
Д. Калверт-Льюин
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
Э. Холанд
Пас отдал
И. Гюндоган
37'
ГОЛ! 0:1!
И. Гюндоган
Пас отдал
Р. Марез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Эвертон
22
Эндрю Лонерган
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
11
Нил Мопе
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Коул Палмер
ПВ
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
22
Мина
6
Тарковски
27
Холгейт
2
Паттерсон
37
Гарнер
5
Гуйе
6
Дукуре
11
Макнил
17
Ивоби
9
Калверт-Льюин
4-1-1-2-2
31
Эдерсон
2
Уокер
14
Ляпорт
3
Диаш
28
Аканджи
16
Родри
20
Гюндоган
26
Марез
47
Фоден
9
Холанд
19
Альварес
27
Холгейт
15
Коди
15
Коди
27
Холгейт
5
Гуйе
24
Онана
24
Онана
5
Гуйе
37
Гарнер
10
Грей
10
Грей
37
Гарнер
9
Калверт-Льюин
11
Мопе
11
Мопе
9
Калверт-Льюин
3
Диаш
17
Гомес
17
Гомес
3
Диаш
16
Родри
27
Филлипс
27
Филлипс
16
Родри
20
Гюндоган
20
Силва
20
Силва
20
Гюндоган
9
Холанд
10
Грилиш
10
Грилиш
9
Холанд
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Сити
22
Эндрю Лонерган
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
26
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
26
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Эвертон - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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