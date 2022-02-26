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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Манчестер Сити
Эвертон - Манчестер Сити: обзор матча 26 февраля 2022
Эвертон
26.02.2022, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
82'
Ф. Фоден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Манчестер Сити
Желтая карточка
Д. Алли
90'
+6
89'
Желтая карточка
Ф. Фоден
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
А. Ивоби
88'
87'
Желтая карточка
Эдерсон
82'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Фоден
77'
Замена
Р. Марез
️️️️
И. Гюндоган
77'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Р. Стерлинг
Замена
Д. Грей
️️️️
Э. Гордон
77'
Замена
Д. Алли
️️️️
Д. ван де Бек
71'
Желтая карточка
Аллан
57'
Желтая карточка
Д. ван де Бек
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
25
Аллан
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
8
Деле Алли
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Киран Сликер
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-3-2-1
1
Пикфорд
27
Холгейт
5
Кин
3
Кенни
23
Коулмен
25
Аллан
6
Дукуре
6
ван де Бек
17
Ивоби
10
Гордон
47
Ришарлисон
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Канселу
14
Ляпорт
3
Диаш
6
Стоунз
16
Родри
20
Гюндоган
47
Фоден
20
Силва
19
Стерлинг
26
Де Брюйне
6
ван де Бек
8
Алли
8
Алли
6
ван де Бек
10
Гордон
10
Грей
10
Грей
10
Гордон
17
Ивоби
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
17
Ивоби
20
Гюндоган
26
Марез
26
Марез
20
Гюндоган
19
Стерлинг
9
Жезус
9
Жезус
19
Стерлинг
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Сити
31
Асмир Бегович
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
33
Скотт Карсон
ВР
1
Киран Сликер
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
1
Киран Сликер
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Эвертон - Манчестер Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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