Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Манчестер Сити
Эвертон - Манчестер Сити: обзор матча 06 февраля 2019
Эвертон
06.02.2019, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
45+2'
Э. Ляпорт
90+7'
Г. Жезус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Манчестер Сити
90'
+7
ГОЛ! 0:2!
Г. Жезус
89'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Д. Сильва
Желтая карточка
К. Зума
82'
80'
Замена
Г. Жезус
️️️️
С. Агуэро
Замена
Д. Тосун
️️️️
Т. Уолкотт
80'
73'
Желтая карточка
Фернандиньо
Замена
Ришарлисон
️️️️
Бернард
73'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
А. Гомеш
63'
59'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Л. Сане
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Э. Ляпорт
Пас отдал
Д. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Данило
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
12
Динь
4
Зума
5
Кин
3
Кенни
5
Гуйе
22
Дэвис
20
Гомеш
11
Бернард
32
Уолкотт
9
Калверт-Льюин
4-2-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
14
Ляпорт
6
Стоунз
30
Отаменди
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
10
Сане
21
Сильва
20
Силва
10
Агуэро
20
Гомеш
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
20
Гомеш
32
Уолкотт
23
Тосун
23
Тосун
32
Уолкотт
11
Бернард
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
11
Бернард
21
Сильва
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
21
Сильва
10
Сане
19
Стерлинг
19
Стерлинг
10
Сане
10
Агуэро
9
Жезус
9
Жезус
10
Агуэро
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Сити
1
Маартен Стекеленбург
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
49
Арьянет Мурич
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Данило
ПЗ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Данило
ПЗ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Эвертон - Манчестер Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Новости команд
Все
Эвертон
Манчестер Сити
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
14:20
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
09:46
2
Гвардиола раскрыл, чем занимается после ухода из «Манчестер Сити»
Вчера, 17:17
2
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:55
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
18 ноября
2
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
14:20
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
09:46
2
Гвардиола раскрыл, чем занимается после ухода из «Манчестер Сити»
Вчера, 17:17
2
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:55
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
18 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+