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Эвертон - Манчестер Сити
Эвертон - Манчестер Сити: обзор матча 31 марта 2018
Эвертон
31.03.2018, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
63'
Я. Боласи
4'
Л. Сане
12'
Г. Жезус
37'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Манчестер Сити
ГОЛ! 1:3!
Я. Боласи
Пас отдал
Д. Калверт-Льюин
63'
37'
ГОЛ! 0:3!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Д. Сильва
12'
ГОЛ! 0:2!
Г. Жезус
Пас отдал
К. Де Брюйне
4'
ГОЛ! 0:1!
Л. Сане
Пас отдал
Д. Сильва
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
23
Шеймус Коулмен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
3
Лейтон Бэйнс
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
11
Янник Боласи
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
32
Тео Уолкотт
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Эвертон
1
Жоэль
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Никола Влашич
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
4-1-1-4
1
Пикфорд
23
Коулмен
5
Кин
3
Бэйнс
19
Ягиелка
14
Шнейдерлен
11
Боласи
9
Калверт-Льюин
23
Тосун
32
Уолкотт
32
Руни
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
30
Отаменди
14
Ляпорт
4
Компани
5
Фернандиньо
10
Сане
21
Сильва
19
Стерлинг
9
Жезус
11
Де Брюйне
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Сити
1
Жоэль
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Никола Влашич
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Никола Влашич
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Эвертон - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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