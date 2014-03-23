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    Микеле Пациенца - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Микеле
    Фамилия Пациенца
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 августа 1982 (40 лет)
    Рост 178
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 22 2 1 8 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2014 1' -90' Лацио (Рим) 1:0 Болонья (Болонья)
    42'
    11.05.2014 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:2 Катания (Катания)
    04.05.2014 72' -90' Дженоа (Генуя) 0:0 Болонья (Болонья)
    26.04.2014 1' -90' Болонья (Болонья) 0:3 Фиорентина (Флоренция)
    19.04.2014 1' -89' Ювентус (Турин) 1:0 Болонья (Болонья)
    13.04.2014 1' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Парма (Парма)
    78'
    05.04.2014 1' -90' Интер (Милан) 2:2 Болонья (Болонья)
    35'
    29.03.2014 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    26.03.2014 1' -57' Кьево (Верона) 3:0 Болонья (Болонья)
    23.03.2014 71' -90' Болонья (Болонья) 1:0 Кальяри (Кальяри)
    16.03.2014 58' -90' Ливорно (Ливорно) 2:1 Болонья (Болонья)
    01.02.2014 1' -90' Болонья (Болонья) 0:2 Удинезе (Удине)
    26.01.2014 1' -90' Сампдория (Генуя) 1:1 Болонья (Болонья)
    19.01.2014 1' -90' Болонья (Болонья) 2:2 Наполи (Неаполь)
    64'
    11.01.2014 1' -80' Болонья (Болонья) 0:0 Лацио (Рим)
    61'
    06.01.2014 Был в запасе Катания (Катания) 2:0 Болонья (Болонья)
    22.12.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:0 Дженоа (Генуя)
    15.12.2013 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 3:0 Болонья (Болонья)
    06.12.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:2 Ювентус (Турин)
    30.11.2013 68' -90' Парма (Парма) 1:1 Болонья (Болонья)
    24.11.2013 76' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Интер (Милан)
    04.11.2013 1' -54' Болонья (Болонья) 0:0 Кьево (Верона)
    23'
    30.10.2013 1' -81' Кальяри (Кальяри) 0:3 Болонья (Болонья)
    61' 58'
    27.10.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:0 Ливорно (Ливорно)
    20.10.2013 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:1 Болонья (Болонья)
    29.09.2013 1' -64' Рома (Рим) 5:0 Болонья (Болонья)
    25.09.2013 1' -65' Болонья (Болонья) 3:3 Милан (Милан)
    31'
    22.09.2013 1' -80' Болонья (Болонья) 1:2 Торино (Турин)
    48'
    15.09.2013 1' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Болонья (Болонья)
    29'
    01.09.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:2 Сампдория (Генуя)
    25.08.2013 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:0 Болонья (Болонья)
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