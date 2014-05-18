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Микеле Пациенца
Статистика
Микеле Пациенца - статистика
Завершил карьеру
5 августа 1982 (44)
#24 | Полузащитник
178 см | 73 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болонья
22
2
1
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Лацио
1 : 0
18.05.2014
Болонья
1' - 90'
42'
Италия. Серия А, 37 тур
Болонья
1 : 2
11.05.2014
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Дженоа
0 : 0
04.05.2014
Болонья
72' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Болонья
0 : 3
26.04.2014
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Ювентус
1 : 0
19.04.2014
Болонья
1' - 89'
Италия. Серия А, 33 тур
Болонья
1 : 1
13.04.2014
Парма
1' - 90'
78'
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2 : 2
05.04.2014
Болонья
1' - 90'
35'
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
0 : 2
29.03.2014
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Кьево
3 : 0
26.03.2014
Болонья
1' - 57'
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
1 : 0
23.03.2014
Кальяри
71' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Ливорно
2 : 1
16.03.2014
Болонья
58' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
0 : 2
01.02.2014
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Сампдория
1 : 1
26.01.2014
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
2 : 2
19.01.2014
Наполи
1' - 90'
64'
Италия. Серия А, 19 тур
Болонья
0 : 0
11.01.2014
Лацио
1' - 80'
61'
Италия. Серия А, 18 тур
Катания
2 : 0
06.01.2014
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья
1 : 0
22.12.2013
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
3 : 0
15.12.2013
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Болонья
0 : 2
06.12.2013
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
1 : 1
30.11.2013
Болонья
68' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
1 : 1
24.11.2013
Интер
76' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
0 : 0
04.11.2013
Кьево
1' - 54'
23'
Италия. Серия А, 10 тур
Кальяри
0 : 3
30.10.2013
Болонья
1' - 81'
61'
58'
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
1 : 0
27.10.2013
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Сассуоло
2 : 1
20.10.2013
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
5 : 0
29.09.2013
Болонья
1' - 64'
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
3 : 3
25.09.2013
Милан
1' - 65'
31'
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
1 : 2
22.09.2013
Торино
1' - 80'
48'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 1
15.09.2013
Болонья
1' - 90'
29'
Италия. Серия А, 2 тур
Болонья
2 : 2
01.09.2013
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Наполи
3 : 0
25.08.2013
Болонья
Был в запасе
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