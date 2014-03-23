|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|22
|2
|1
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2014
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|42'
|11.05.2014
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:2
|Катания (Катания)
|04.05.2014
|72' -90'
|Дженоа (Генуя)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|26.04.2014
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:3
|Фиорентина (Флоренция)
|19.04.2014
|1' -89'
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|13.04.2014
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Парма (Парма)
|78'
|05.04.2014
|1' -90'
|Интер (Милан)
|2:2
|Болонья (Болонья)
|35'
|29.03.2014
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|26.03.2014
|1' -57'
|Кьево (Верона)
|3:0
|Болонья (Болонья)
|23.03.2014
|71' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|16.03.2014
|58' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|01.02.2014
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Удинезе (Удине)
|26.01.2014
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|19.01.2014
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Наполи (Неаполь)
|64'
|11.01.2014
|1' -80'
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Лацио (Рим)
|61'
|06.01.2014
|Был в запасе
|Катания (Катания)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|22.12.2013
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|15.12.2013
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Болонья (Болонья)
|06.12.2013
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|30.11.2013
|68' -90'
|Парма (Парма)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|24.11.2013
|76' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Интер (Милан)
|04.11.2013
|1' -54'
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Кьево (Верона)
|23'
|30.10.2013
|1' -81'
|Кальяри (Кальяри)
|0:3
|Болонья (Болонья)
|61' 58'
|27.10.2013
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Ливорно (Ливорно)
|20.10.2013
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|29.09.2013
|1' -64'
|Рома (Рим)
|5:0
|Болонья (Болонья)
|25.09.2013
|1' -65'
|Болонья (Болонья)
|3:3
|Милан (Милан)
|31'
|22.09.2013
|1' -80'
|Болонья (Болонья)
|1:2
|Торино (Турин)
|48'
|15.09.2013
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|29'
|01.09.2013
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Сампдория (Генуя)
|25.08.2013
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Болонья (Болонья)