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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Ювентус
Болонья - Ювентус: обзор матча 06 декабря 2013
Болонья
06.12.2013, пятница, 23:45
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
12'
А. Видаль
88'
Д. Кьеллини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Ювентус
88'
ГОЛ! 0:2!
Д. Кьеллини
Пас отдал
К. Тевес
Замена
Д. Алибек
️️️️
Р. Бьянки
87'
80'
Желтая карточка
К. Маркизио
70'
Замена
К. Тевес
️️️️
Ф. Квальярелла
66'
Замена
К. Асамоа
️️️️
Ф. Пелузо
Замена
Д. Кристальдо
️️️️
Г. Гарич
63'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
Д. Перес
46'
43'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
39'
Желтая карточка
М. Исла
38'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
М. Вучинич
37'
Травма
М. Вучинич
Желтая карточка
А. Мантовани
31'
23'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Видаль
Пас отдал
Ф. Пелузо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
17
Андреа Мантовани
ЦЗ
3
Архимеде Морлео
ЛП
23
Алессандро Диаманти
(К)
ЛВ
15
Диего Перес
ОП
21
Рене Крхин
ОП
13
Гиорги Гарич
ПП
33
Панайотис Коне
ПВ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
16
Марек Чех
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
7
Денис Алибек
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Курчи
14
Натали
15
Антонссон
17
Мантовани
15
Перес
21
Крхин
3
Морлео
13
Гарич
23
Диаманти
33
Коне
9
Бьянки
3-2-3-2
1
Буффон
21
Огбонна
14
Кьеллини
15
Барцальи
22
Исла
13
Пелузо
23
Видаль
8
Погба
10
Маркизио
9
Вучинич
27
Квальярелла
15
Перес
93
Лаксальт
93
Лаксальт
15
Перес
9
Бьянки
7
Алибек
7
Алибек
9
Бьянки
13
Гарич
9
Кристальдо
9
Кристальдо
13
Гарич
13
Пелузо
27
Асамоа
27
Асамоа
13
Пелузо
9
Вучинич
12
Льоренте
12
Льоренте
9
Вучинич
27
Квальярелла
32
Тевес
32
Тевес
27
Квальярелла
Остались в запасе
Болонья
Ювентус
30
Федерико Альярди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
30
Федерико Альярди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Болонья - Ювентус
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Ренато ДальАра
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