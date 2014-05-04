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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Болонья
Дженоа - Болонья: обзор матча 04 мая 2014
Дженоа
04.05.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 0
Завершен
Болонья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Болонья
88'
Замена
Ибсон
️️️️
Р. Крхин
83'
Желтая карточка
Н. Черубин
77'
Желтая карточка
Ч. Натали
Замена
Р. Сентурион
️️️️
Д. Скулли
77'
72'
Замена
М. Пациенца
️️️️
Л. Христодулопулос
Замена
М. Конате
️️️️
Ш. Врсалько
65'
62'
Замена
Д. Папони
️️️️
Э. Фриберг
45'
+2
Желтая карточка
Р. Бьянки
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
34'
25'
Желтая карточка
П. Коне
Желтая карточка
Д. Скулли
25'
Желтая карточка
И. Кофи
24'
Замена
И. Кофи
️️️️
С. Стураро
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
11
Эрик Фриберг
ОП
21
Рене Крхин
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
88
Кабрал
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Болонья
16
Маттео Малаголи
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
16
Марек Чех
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
80
Ибсон
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
3-2-3-2
1
Перин
7
Антонини
8
Бурдиссо
13
Антонелли
15
Марчезе
24
Врсалько
91
Бертолаччи
10
Фетфацидис
27
Стураро
10
Скулли
19
Джилардино
3-3-3-1
23
Курчи
15
Антонссон
14
Натали
3
Черубин
13
Гарич
11
Фриберг
3
Морлео
21
Крхин
7
Христодулопулос
33
Коне
9
Бьянки
27
Стураро
5
Кофи
5
Кофи
27
Стураро
10
Скулли
10
Сентурион
10
Сентурион
10
Скулли
24
Врсалько
11
Конате
11
Конате
24
Врсалько
21
Крхин
80
Ибсон
80
Ибсон
21
Крхин
7
Христодулопулос
24
Пациенца
24
Пациенца
7
Христодулопулос
11
Фриберг
35
Папони
35
Папони
11
Фриберг
Остались в запасе
Дженоа
Болонья
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
88
Кабрал
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
16
Маттео Малаголи
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
16
Марек Чех
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
88
Кабрал
ЦП
Остались в запасе
16
Маттео Малаголи
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
16
Марек Чех
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Дженоа - Болонья
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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