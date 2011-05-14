Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сисеро - статистика

Завершил карьеру
26 августа 1984 (42)
#16 | Полузащитник
181 см | 75 кг
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вольфсбург
21
1
1
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Хоффенхайм
1 : 3
14.05.2011
Вольфсбург
57' - 90'
60'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вольфсбург
1 : 2
07.05.2011
Кайзерслаутерн
65' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вердер
0 : 1
29.04.2011
Вольфсбург
1' - 66'
29'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вольфсбург
4 : 1
24.04.2011
Кельн
1' - 34'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Шальке-04
1 : 0
09.04.2011
Вольфсбург
1' - 72'
51'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вольфсбург
1 : 1
03.04.2011
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Штутгарт
1 : 1
20.03.2011
Вольфсбург
1' - 58'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вольфсбург
1 : 2
12.03.2011
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Байер
3 : 0
05.03.2011
Вольфсбург
1' - 90'
43'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вольфсбург
2 : 1
25.02.2011
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Фрайбург
2 : 1
19.02.2011
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсбург
0 : 1
12.02.2011
Гамбург
72' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Ганновер-96
1 : 0
05.02.2011
Вольфсбург
73' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вольфсбург
0 : 3
29.01.2011
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Майнц
0 : 1
22.01.2011
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсбург
1 : 1
15.01.2011
Бавария
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вольфсбург
2 : 2
18.12.2010
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Кайзерслаутерн
0 : 0
11.12.2010
Вольфсбург
63' - 90'
63'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсбург
0 : 0
04.12.2010
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Кельн
1 : 1
28.11.2010
Вольфсбург
77' - 90'
83'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Санкт-Паули
1 : 1
21.11.2010
Вольфсбург
1' - 70'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
2 : 2
13.11.2010
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
3 : 1
06.11.2010
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
30.10.2010
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
2 : 1
23.10.2010
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
2 : 3
16.10.2010
Байер
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия М
1 : 1
02.10.2010
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсбург
2 : 0
18.09.2010
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия Д
2 : 0
11.09.2010
Вольфсбург
1' - 53'
26'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вольфсбург
3 : 4
28.08.2010
Майнц
1' - 86'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
2 : 1
20.08.2010
Вольфсбург
1' - 90'
62'
Главные новости
Ловчев раскрыл размер своей пенсии
12:57
1
Ловчева шокировали слова телеэксперта о Месси
12:28
5
Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
12:14
2
Суперкомьютер Opta переоценил шансы «Барселоны» и «Реала» на титул в Примере
11:52
Червиченко – о критиках Максименко: «Дуракам всегда чешется»
11:39
Пономарев: «Семак покупает игроков за счет национального достояния»
11:27
2
Игрок «Оренбурга»: «Краснодар» был в шоке и не знал, что делать»
11:14
Тюкавин объяснил серию побед «Динамо»
11:02
Червиченко: «Спартак» – дойная корова, из него можно высосать любые условия»
10:47
4
Пономарев – Акинфееву: «Посоветовал бы заканчивать на хорошей ноте, время ушло»
10:38
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+