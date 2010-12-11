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Кайзерслаутерн - Вольфсбург
Кайзерслаутерн - Вольфсбург: обзор матча 11 декабря 2010
Кайзерслаутерн
11.12.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Вольфсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайзерслаутерн - Вольфсбург
Замена
А. Мадлунг
️️️️
К. Зиани
Желтая карточка
Т. Пецос
Желтая карточка
М. Хасебе
Желтая карточка
Сисеро
Замена
Сисеро
️️️️
П. Пекарик
Замена
А. Немец
️️️️
И. Мицански
Желтая карточка
К. Зиани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
6
Танос Пецос
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
19
Илиян Мицански
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
15
Карим Зиани
ЦП
10
Диего
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
25
Стивен Ривич
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
20
Иржи Билек
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
37
Адам Немец
ЦФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
16
Сисеро
ЦП
30
Каюби
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
15
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
4-5-1
21
Зиппель
0
Бугера
25
Амедик
6
Абель
23
Дик
6
Пецос
30
Моравек
16
Иличевич
8
Тифферт
21
Кирх
19
Мицански
3-3-1-1-1
16
Бенальо
20
Хасебе
15
Барцальи
24
Кьер
27
Ритер
38
Чигерчи
4
Шефер
15
Зиани
10
Диего
10
Джеко
19
Мицански
37
Немец
37
Немец
19
Мицански
15
Зиани
39
Мадлунг
39
Мадлунг
15
Зиани
22
Пекарик
16
Сисеро
16
Сисеро
22
Пекарик
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Вольфсбург
25
Стивен Ривич
ЦП
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
20
Иржи Билек
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
15
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
1
Марвин Хитц
ВР
7
Томас Каленберг
ЦП
30
Каюби
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
25
Стивен Ривич
ЦП
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
20
Иржи Билек
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Остались в запасе
15
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
1
Марвин Хитц
ВР
7
Томас Каленберг
ЦП
30
Каюби
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
Главный тренер
Марко Курц
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Кайзерслаутерн - Вольфсбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Фритц Вальтер
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