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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Вольфсбург
Вердер - Вольфсбург: обзор матча 29 апреля 2011
Вердер
29.04.2011, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Вольфсбург
21'
С. Ритер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Вольфсбург
Замена
Т. Шанли
️️️️
Диего
Замена
П. Стеванович
️️️️
Т. Фрингс
Желтая карточка
Т. Фрингс
Замена
М. Хасебе
️️️️
Сисеро
Желтая карточка
П. Мертезакер
Замена
Д. Шмидт
️️️️
Ф. Баргфреде
Замена
А. Хант
️️️️
Весли
Желтая карточка
Графите
Замена
А. Мадлунг
️️️️
Я. Полак
Желтая карточка
М. Манджукич
Желтая карточка
Сисеро
Желтая карточка
А. Фридрих
ГОЛ! 0:1!
С. Ритер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
8
Петри Пасанен
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
44
Филипп Баргфреде
ЛП
0
Торстен Фрингс
(К)
ОП
22
Марко Марин
АП
11
Весли
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
(К)
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
16
Сисеро
ЛП
7
Жозуэ
ОП
10
Диего
ЦП
8
Ян Полак
ПП
23
Графите
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Доминик Шмидт
ПЗ
14
Аарон Хант
ЦП
0
Паскаль Теструт
ЦФ
31
Предраг Стеванович
РФ
Вольфсбург
20
Макото Хасебе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Визе
16
Сильвестр
8
Пасанен
4
Мертезакер
8
Фритц
0
Фрингс
44
Баргфреде
11
Весли
22
Марин
7
Арнаутович
14
Писарро
4-1-3-2
16
Бенальо
27
Ритер
24
Кьер
3
Фридрих
4
Шефер
7
Жозуэ
8
Полак
10
Диего
16
Сисеро
9
Манджукич
23
Графите
44
Баргфреде
16
Шмидт
16
Шмидт
44
Баргфреде
11
Весли
14
Хант
14
Хант
11
Весли
0
Фрингс
31
Стеванович
31
Стеванович
0
Фрингс
16
Сисеро
20
Хасебе
20
Хасебе
16
Сисеро
8
Полак
39
Мадлунг
39
Мадлунг
8
Полак
10
Диего
9
Шанли
9
Шанли
10
Диего
Остались в запасе
Вердер
Вольфсбург
0
Паскаль Теструт
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
Главный тренер
Томас Шааф
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
0
Паскаль Теструт
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
Остались в запасе
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Вердер - Вольфсбург
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
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3 : 2
28.10.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:25 (прямая)
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