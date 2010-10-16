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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Байер
Вольфсбург - Байер: обзор матча 16 октября 2010
Вольфсбург
16.10.2010, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 3
Завершен
Байер
11'
Диего
70'
Графите
75'
С. Рольфес
77'
А. Видаль (П)
87'
С. Рольфес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Байер
+3
Желтая карточка
С. Сэм
Желтая карточка
А. Дежага
Замена
А. Дежага
️️️️
Жозуэ
Замена
М. Манджукич
️️️️
Т. Каленберг
ГОЛ! 2:3!
С. Рольфес
Пас отдал
Н. Йоргенсен
Замена
Сисеро
️️️️
М. Хасебе
Желтая карточка
М. Кадлец
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Видаль
ГОЛ! 2:1!
С. Рольфес
Пас отдал
А. Видаль
Желтая карточка
М. Фридрих
Замена
С. Рольфес
️️️️
Ш. Райнарц
ГОЛ! 2:0!
Графите
Пас отдал
Э. Джеко
Желтая карточка
Ш. Райнарц
Замена
Л. Бендер
️️️️
Т. Барнетта
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
П. Хельмес
Желтая карточка
Т. Барнетта
ГОЛ! 1:0!
Диего
Пас отдал
Графите
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
7
Томас Каленберг
ЦП
10
Диего
АП
10
Эдин Джеко
(К)
ЦФ
23
Графите
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
(К)
ЦЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ПЗ
10
Транкильо Барнетта
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
7
Штефан Райнарц
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Сисеро
ЦП
15
Карим Зиани
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
5
Ханно Балич
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Хитц
20
Хасебе
15
Барцальи
24
Кьер
4
Шефер
7
Жозуэ
27
Ритер
7
Каленберг
10
Диего
23
Графите
10
Джеко
4-4-2
15
Адлер
5
Швааб
2
Фридрих
4
Хююпя
3
Кадлец
33
Сэм
23
Видаль
7
Райнарц
10
Барнетта
10
Хельмес
9
Дердийок
20
Хасебе
16
Сисеро
16
Сисеро
20
Хасебе
7
Жозуэ
21
Дежага
21
Дежага
7
Жозуэ
7
Каленберг
9
Манджукич
9
Манджукич
7
Каленберг
10
Барнетта
8
Бендер
8
Бендер
10
Барнетта
7
Райнарц
6
Рольфес
6
Рольфес
7
Райнарц
10
Хельмес
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
10
Хельмес
Остались в запасе
Вольфсбург
Байер
12
Андре Ленц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
15
Карим Зиани
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Ханно Балич
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
15
Карим Зиани
ЦП
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Ханно Балич
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Вольфсбург - Байер
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 20:25 (прямая)
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