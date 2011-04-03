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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Айнтрахт
Вольфсбург - Айнтрахт: обзор матча 03 апреля 2011
Вольфсбург
03.04.2011, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Айнтрахт
85'
М. Манджукич
59'
А. Майер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Айнтрахт
Замена
А. Васоски
️️️️
П. Окс
Замена
И. Аманатидис
️️️️
Т. Гекас
ГОЛ! 1:1!
М. Манджукич
Пас отдал
Диего
Желтая карточка
Г. Цавеллас
Замена
М. Хеллер
️️️️
С. Роде
Замена
А. Мадлунг
️️️️
П. Хельмес
Желтая карточка
М. Франц
Вторая желтая
А. Фридрих
Желтая карточка
С. Роде
Желтая карточка
А. Фридрих
ГОЛ! 0:1!
А. Майер
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
Я. Полак
Желтая карточка
М. Манджукич
Желтая карточка
Х. Алтынтоп
Замена
М. Манджукич
️️️️
Графите
13'
Желтая карточка
П. Окс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
8
Ян Полак
ЦП
16
Сисеро
ЦП
10
Диего
АП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
23
Графите
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Александер Майер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
2
Патрик Окс
ПП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
4
Кевин Краус
ЦЗ
5
Александар Васоски
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
20
Мартин Фенин
ЦФ
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Бенальо
4
Шефер
24
Кьер
3
Фридрих
27
Ритер
7
Жозуэ
8
Полак
16
Сисеро
10
Диего
23
Графите
10
Хельмес
4-4-1-1
1
Ферманн
2
Юнг
23
Русс
5
Франц
33
Цавеллас
2
Окс
17
Роде
13
Кларк
14
Майер
7
Алтынтоп
33
Гекас
10
Хельмес
39
Мадлунг
39
Мадлунг
10
Хельмес
8
Полак
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
8
Полак
23
Графите
9
Манджукич
9
Манджукич
23
Графите
2
Окс
5
Васоски
5
Васоски
2
Окс
17
Роде
20
Хеллер
20
Хеллер
17
Роде
33
Гекас
18
Аманатидис
18
Аманатидис
33
Гекас
Остались в запасе
Вольфсбург
Айнтрахт
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
4
Кевин Краус
ЦЗ
1
Ока Николов
ВР
8
Сонни Киттель
ЦП
20
Мартин Фенин
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Остались в запасе
4
Кевин Краус
ЦЗ
1
Ока Николов
ВР
8
Сонни Киттель
ЦП
20
Мартин Фенин
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Кристоф Даум
Статистика матча Вольфсбург - Айнтрахт
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Фольксваген
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