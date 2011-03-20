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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Вольфсбург
Штутгарт - Вольфсбург: обзор матча 20 марта 2011
Штутгарт
20.03.2011, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Вольфсбург
90+4'
Г. Нидермайер
38'
Графите
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Вольфсбург
ГОЛ! 1:1!
Г. Нидермайер
Пас отдал
К. Гентнер
+4
Желтая карточка
С. Шипплок
+2
Замена
А. Мадлунг
️️️️
Жозуэ
Замена
С. Шипплок
️️️️
С. Челоцци
Желтая карточка
А. Ленц
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
Сисеро
Замена
Х. Булахруз
️️️️
С. Таски
Замена
Я. Полак
️️️️
М. Хасебе
Желтая карточка
С. Кьер
ГОЛ! 0:1!
Графите
Замена
Элсон
️️️️
З. Кузманович
Травма
З. Кузманович
Желтая карточка
П. Пекарик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
30
Синджи Оказаки
ЛП
8
Здравко Кузманович
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Сисеро
ЛП
7
Жозуэ
ЦП
10
Диего
АП
27
Саша Ритер
ПП
23
Графите
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Штутгарт
33
Александер Штольц
ВР
23
Халид Булахруз
ПЗ
7
Элсон
ЦП
13
Мамаду Ба
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
18
Какау
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
4-5-1
26
Ульрайх
3
Молинаро
5
Нидермайер
35
Таски
22
Челоцци
30
Оказаки
8
Кузманович
4
Гентнер
28
Треш
10
Гебхарт
88
Погребняк
3-2-3-1-1
12
Ленц
20
Хасебе
3
Фридрих
24
Кьер
22
Пекарик
4
Шефер
27
Ритер
7
Жозуэ
16
Сисеро
10
Диего
23
Графите
35
Таски
23
Булахруз
23
Булахруз
35
Таски
8
Кузманович
7
Элсон
7
Элсон
8
Кузманович
22
Челоцци
22
Шипплок
22
Шипплок
22
Челоцци
7
Жозуэ
39
Мадлунг
39
Мадлунг
7
Жозуэ
16
Сисеро
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
16
Сисеро
20
Хасебе
8
Полак
8
Полак
20
Хасебе
Остались в запасе
Штутгарт
Вольфсбург
33
Александер Штольц
ВР
13
Мамаду Ба
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
1
Марвин Хитц
ВР
19
Фабиан Джонсон
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
13
Мамаду Ба
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
18
Какау
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
19
Фабиан Джонсон
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Штутгарт - Вольфсбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 19:25 (прямая)
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