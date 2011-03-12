Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Нюрнберг
Вольфсбург - Нюрнберг: обзор матча 12 марта 2011
Вольфсбург
12.03.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Нюрнберг
22'
М. Манджукич
45'
Ф. Вольшайд
90'
П. Нильссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Нюрнберг
Замена
П. Нильссон
️️️️
А. Коэн
Замена
А. Мадлунг
️️️️
С. Ритер
ГОЛ! 1:2!
П. Нильссон
Пас отдал
М. Экичи
Замена
М. Минтал
️️️️
И. Гюндоган
Замена
Графите
️️️️
Д. Мбокани
Замена
Р. Мак
️️️️
Й. Хегелер
Желтая карточка
Х. Пинола
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
Я. Полак
Желтая карточка
А. Вольф
Желтая карточка
П. Пекарик
ГОЛ! 1:1!
Ф. Вольшайд
Пас отдал
М. Экичи
Желтая карточка
Т. Чендлер
ГОЛ! 1:0!
М. Манджукич
Пас отдал
П. Пекарик
Желтая карточка
Д. Мбокани
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Ян Полак
ЦП
16
Сисеро
ЦП
10
Диего
АП
9
Марио Манджукич
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Пьер Литтбарски
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
23
Графите
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
0
Марек Минтал
АП
15
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Бенальо
27
Ритер
20
Хасебе
24
Кьер
4
Шефер
22
Пекарик
8
Полак
16
Сисеро
10
Диего
70
Мбокани
9
Манджукич
4-5-1
1
Шефер
22
Чендлер
2
Вольшайд
31
Вольф
22
Пинола
13
Хегелер
36
Коэн
11
Экичи
3
Симонс
20
Гюндоган
8
Айглер
27
Ритер
39
Мадлунг
39
Мадлунг
27
Ритер
8
Полак
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
8
Полак
70
Мбокани
23
Графите
23
Графите
70
Мбокани
36
Коэн
4
Нильссон
4
Нильссон
36
Коэн
20
Гюндоган
0
Минтал
0
Минтал
20
Гюндоган
13
Хегелер
21
Мак
21
Мак
13
Хегелер
Остались в запасе
Вольфсбург
Нюрнберг
1
Марвин Хитц
ВР
19
Фабиан Джонсон
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Пьер Литтбарски
15
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
19
Фабиан Джонсон
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Остались в запасе
15
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
Главный тренер
Пьер Литтбарски
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Вольфсбург - Нюрнберг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Фольксваген
Новости команд
Все
Вольфсбург
Нюрнберг
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+