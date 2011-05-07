Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Кайзерслаутерн
Вольфсбург - Кайзерслаутерн: обзор матча 07 мая 2011
Вольфсбург
07.05.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Кайзерслаутерн
6'
М. Манджукич
25'
С. Лакич
44'
М. Амедик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Кайзерслаутерн
Желтая карточка
П. Де Вит
Замена
А. Мадлунг
️️️️
П. Хельмес
Замена
П. Де Вит
️️️️
К. Вальх
Замена
Сисеро
️️️️
М. Хасебе
Замена
Ч. Амри
️️️️
А. Глоушек
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
А. Дежага
Замена
А. Немец
️️️️
Я. Моравек
ГОЛ! 1:2!
М. Амедик
Пас отдал
К. Тифферт
ГОЛ! 1:1!
С. Лакич
Пас отдал
К. Тифферт
ГОЛ! 1:0!
М. Манджукич
Пас отдал
Диего
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
10
Диего
АП
21
Ашкан Дежага
ПП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
20
Родней
ЦЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
33
Клеменс Вальх
ПП
21
Оливер Кирх
ПП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
16
Сисеро
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
3
Лукас
ЦЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
37
Адам Немец
ЦФ
18
Чадли Амри
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Бенальо
20
Хасебе
3
Фридрих
24
Кьер
4
Шефер
7
Жозуэ
27
Ритер
21
Дежага
10
Диего
9
Манджукич
10
Хельмес
4-5-1
1
Трапп
14
Глоушек
20
Родней
25
Амедик
18
Йессен
21
Кирх
30
Моравек
6
Пецос
8
Тифферт
33
Вальх
29
Лакич
10
Хельмес
39
Мадлунг
39
Мадлунг
10
Хельмес
21
Дежага
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
21
Дежага
20
Хасебе
16
Сисеро
16
Сисеро
20
Хасебе
33
Вальх
21
Де Вит
21
Де Вит
33
Вальх
30
Моравек
37
Немец
37
Немец
30
Моравек
14
Глоушек
18
Амри
18
Амри
14
Глоушек
Остались в запасе
Вольфсбург
Кайзерслаутерн
12
Андре Ленц
ВР
19
Фабиан Джонсон
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
3
Лукас
ЦЗ
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
19
Фабиан Джонсон
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Остались в запасе
3
Лукас
ЦЗ
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Марко Курц
Статистика матча Вольфсбург - Кайзерслаутерн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Фольксваген
Новости команд
Все
Вольфсбург
Кайзерслаутерн
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
39-летний Джеко установил рекорд во второй Бундеслиге
26 января
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
2024.05.25 23:05
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:49
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
2024.05.25 09:27
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+