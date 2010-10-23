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Нюрнберг - Вольфсбург
Нюрнберг - Вольфсбург: обзор матча 23 октября 2010
Нюрнберг
23.10.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Вольфсбург
12'
И. Гюндоган
65'
М. Франтц
30'
Графите
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Вольфсбург
Желтая карточка
А. Коэн
+2
Замена
М. Минтал
️️️️
И. Гюндоган
+2
Желтая карточка
С. Кьер
Замена
А. Коэн
️️️️
М. Экичи
Замена
К. Айглер
️️️️
М. Франтц
Замена
А. Мадлунг
️️️️
Жозуэ
Замена
М. Манджукич
️️️️
Т. Каленберг
ГОЛ! 2:1!
М. Франтц
Пас отдал
И. Гюндоган
Замена
А. Дежага
️️️️
М. Хасебе
ГОЛ! 1:1!
Графите
Пас отдал
М. Шефер
Желтая карточка
Графите
13'
Желтая карточка
М. Хасебе
ГОЛ! 1:0!
И. Гюндоган
Пас отдал
Ю. Шибер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЛП
3
Тимми Симонс
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Мехмет Экичи
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
7
Томас Каленберг
ЦП
10
Диего
АП
23
Графите
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
11
Маркус Мендлер
ЛВ
36
Альмог Коэн
ЦП
0
Марек Минтал
АП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
15
Карим Зиани
ЦП
16
Сисеро
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
4-5-1
1
Шефер
22
Пинола
4
Нильссон
16
Юдт
31
Вольф
8
Франтц
3
Симонс
13
Хегелер
20
Гюндоган
11
Экичи
20
Шибер
3-3-1-1-2
1
Хитц
20
Хасебе
15
Барцальи
24
Кьер
27
Ритер
7
Жозуэ
4
Шефер
7
Каленберг
10
Диего
10
Джеко
23
Графите
11
Экичи
36
Коэн
36
Коэн
11
Экичи
20
Гюндоган
0
Минтал
0
Минтал
20
Гюндоган
8
Франтц
8
Айглер
8
Айглер
8
Франтц
7
Жозуэ
39
Мадлунг
39
Мадлунг
7
Жозуэ
20
Хасебе
21
Дежага
21
Дежага
20
Хасебе
7
Каленберг
9
Манджукич
9
Манджукич
7
Каленберг
Остались в запасе
Нюрнберг
Вольфсбург
11
Маркус Мендлер
ЛВ
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
12
Андре Ленц
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
15
Карим Зиани
ЦП
16
Сисеро
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
11
Маркус Мендлер
ЛВ
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
15
Карим Зиани
ЦП
16
Сисеро
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Нюрнберг - Вольфсбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
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